El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) considera que la inmersión lingüística en las escuelas catalanas "solo podría aplicarse si hubiera la opción de dos regímenes lingüísticos", pero no en un sistema único como el catalán. Así lo recoge en la argumentación, conocida este marte, de las tres sentencias que la semana pasada ya adelantaron que en tres aulas escolares de distintos centros debía realizarse al menos una asignatura troncal no lingüística en castellano, aparte de la de lengua castellana. Para ello, el tribunal se basa en sus propias sentencias anteriores, que a su vez están fundamentadas en fallos previos del Tribunal Constitucional (TC) sobre la materia y que partían de la sentencia del Estatut de 2010.

La 'consellera' de Educació acusa a los jueces de “excederse en sus funciones” y “entrar en campaña”

"Castellano insuficiente"

En estos últimos casos, el tribunal mantiene que la presencia del castellano es "insuficiente" y "no adecuada" en los centros escolares afectados. También afirma que la ley 8/22 -sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la ensseñanza no universitaria- y el decreto ley que establecían el catalán como lengua vehicular y el castellano como lengua curricular son inconstitucionales, ya que la nueva norma, según el tribunal, "supone una interferencia en la ejecución" de la sentencia del 25% del castellano en las aulas. Pese a eso, no se plantea la aplicación de la sentencia a todo el sistema educativo, sino solo a los casos concretos de los alumnos que lo han reclamado, por lo que no es necesario presentar una cuestión de inconstitucionalidad, como sí ocurrió con las reclamaciones que pretendían aplicar el 25% de español a todo el sistema. De momento, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre las leyes autonómicas del catalán.

Según los magistrados, el sistema de inmersión lingüística "podría tener viabilidad" en un sistema binario o de opción lingüística, pero "presenta unos límites en un modelo único integral de enseñanza gratuita para todos los alumnos". Por estos motivos, afirma que en un sistema único "hay que respetar la cooficialidad de las lenguas, y el derecho de los alumnos a recibir un mínimo de enseñanza en castellano".

"Situaciones de movilidad"

De hecho, el tribunal afirma que no puede obviarse que "existen situaciones de movilidad de alumnos que solo están transitoriamente en el sistema educativo catalán, por lo que no pueden crearse etapas educativas de inmersión que puedan perjudicar a estos alumnos".

La reacción de la 'consellera'

La 'consellera' de Educació, Anna Simó, por su parte, ha asegurado que son unas sentencias que van en contra del marco legal catalán. "Ahora que ya sí tenemos las sentencias elevaremos recurso al Supremo, ya que estas sentencias no tienen cabida en el marco del sistema educativo catalán". "El TSJC se está excediendo en sus funciones, las sentencias no son firmes y recorreremos", ha subrayado Simó.

"El TSJC ha querido entrar en campaña y lo ha hecho dos veces, la semana pasada, filtrando un avance de las sentencias, y hoy", ha zanjado la 'consellera', quien insiste en que hablar del 25% del castellano "no tiene sentido" con el actual currículum catalán, en el que no se funciona por asignaturas sino por ámbitos, y en los que se usan "recursos muy diversos y en muchas lenguas".

"El TSJC no tiene reconocida la función pedagógica por ley; no tendría que inmiscuirse en razones que son pedagógicas", ha señalado Simó, quien ha añadido que el decreto del régimen lingüístico del sistema educativo presentado este lunes para "dar seguridad" a las escuelas con sus proyectos lingüísticos continuará su trámite y tendrá sus efectos en el momento que sea aprobado.