Se puede aprender idiomas en un centro público por menos de 90 euros anuales. En Tenerife, la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna (EOI La Laguna) lleva 27 años demostrándolo, con cursos de alemán, francés, inglés y ruso que se imparten tanto en planes de estudio reglados (que abarcan todos los niveles desde A2.1 a C2 en cursos de septiembre a mayo), como cursos semipresenciales, intensivos o de especialización. Es un servicio público de enseñanza de idiomas.

La EOI es una buenísima oportunidad de iniciarse en un segundo o tercer idioma o de perfeccionarlos. “En realidad, en este momento sólo en inglés impartimos hasta C2, el resto de idiomas no completa el ciclo por falta de alumnos”, comenta el director de la EOI, Juan Enrique Boluda, “y el perfil medio del alumno de la EOI es el universitario o el profesional que busca mejorar su nivel de idioma”. El director de la Escuela asegura que, en contra de lo que se cree, hoy en día, en Canarias, “al menos en la zona metropolitana, los alumnos adolescentes vienen con muy buen nivel de inglés hablado.

En las generaciones actuales, la enseñanza de idiomas hasta el Bachillerato ha tenido más peso que en las generaciones anteriores, en las que quizás la metodología de enseñanza era menos adecuada”. No obstante, es consciente de que nuestro entorno cultural no ha sido muy propicio a la hora de facilitar la relación de los españoles con otros idiomas “los doblajes de las películas o la hegemonía del castellano nos han complicado la soltura a la hora de acceder al conocimiento de otras lenguas, lo cual es bastante triste porque cuantos más idiomas conozcamos, más facilidades tendremos a la hora de viajar, conseguir un trabajo, conocer otras realidades…

Desde los 16 años en inglés, y desde los 14 en el resto de idiomas, sin límite de edad, la EOI tiene capacidad para unos tres mil alumnos. La matrícula para el curso, que se inicia en septiembre aún está abierta, pero hay que tener en cuenta que, si ya se tiene conocimiento de algún idioma, para acceder al curso apropiado primero ha de realizarse una prueba de nivel. Las clases ordinarias son presenciales, dos veces por semana, dos horas cada día. En el caso del inglés, además, existe la posibilidad de los cursos semipresenciales, con una clase semanal a la semana que se completa con un aula virtual

“Nuestros profesores son funcionarios del Gobierno de Canarias que han aprobado una oposición, no publicitamos que nuestros profesores son nativos como un plus porque, en realidad, eso no significa nada cuando se trata de docencia, aunque algunos lo son”, comenta Boluda.

Para algunas necesidades concretas, la EOI ofrece también cursos específicos, una vez por semana, como las clases de conversación de nivel B1, B2 o C1, preparación de exámenes de certificación. Además, ofrece actividades como teatro y viajes culturales, y ha participado en proyectos Erasmus +.

¨Ahora, se demanda mucho la certificación del idioma (títulos de B2 y C1), porque el alumno o alumna lo precisa para mejorar su formación y vida profesional. Para tener un nivel apropiado hay que tener previsión. Adquirir un idioma lleva tiempo. Por eso es importante que el aprendizaje se inicie concienciados de que hay que trabajar y esforzarse para aprender un poco más cada día. Pero el resultado de ese esfuerzo siempre es satisfactorio. Conocer un nuevo idioma o afianzar el que ya conoces te abre muchísimas posibilidades y te da una fluidez mental que no vas a conseguir utilizando una app o la inteligencia artificial para una traducción”, asegura Boluda.

Sin duda, uno de los condicionantes fundamentales para decidirse a aprender un nuevo idioma o mejorar el inglés que aprendimos en los años de enseñanza básica es la comodidad y facilidades a la hora de aprenderlo. En la EOI cuentan con unas instalaciones modernas, con un amplio aparcamiento, que harán más cómodo y llevadero el esfuerzo de acudir dos días a la semana. “Nuestra metodología de enseñanza es moderna y disponemos de aulas muy tecnificadas, con buena luz y acústica, grupos reducidos y clases amenas que hacen agradable el tiempo de docencia”, comenta Boluda quien lamenta que, aun así, el 40% de los matriculados en la EOI, como en toda la enseñanza para adultos, no llega al final del curso debido a las responsabilidades familiares o profesionales que hacen difícil mantener el ritmo de presencialidad que exigen las clases.

Para facilitar la matrícula, la EOI La Laguna dispone de una web moderna, clara e intuitiva en la que se pueden realizar todos los procesos administrativos previos, la consulta de información, horarios, niveles de idiomas o la petición de cita previa para ser atendidos en la propia sede, que se encuentra en La Verdellada, con acceso a través de las guaguas 206, 207 y por tranvía a cinco minutos de la parada Museo de la Ciencia.