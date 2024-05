Albert Español: "Mi unión con Tenerife ha sido muy fuerte e inusual"

¿Qué balance hace del curso en División de Honor cerrado el pasado fin de semana con la permanencia del Echeyde?

Siempre decimos que nuestro objetivo es la permanencia. Con los medios que tenemos, esa es nuestra realidad. Es verdad que hemos tenido temporadas mejores. En la pasada nos clasificamos incluso para una competición europea. Y llevamos dos seguidas entrando en la Copa del Rey. Pero eso fue algo extra. Debemos tener los pies en el suelo y tratar de asegurar la permanencia cada año.

Se la tuvieron que jugar en una promoción, pero la sacaron adelante con cierta autoridad.

Fueron dos partidos durísimos contra el Sant Feliu, que es un equipo que fue mejorando con el paso de las semanas. Ganamos cada uno por la mínima y en casa estuvimos todo el tiempo perdiendo a falta de apenas 2 minutos.

¿Les afectó mucho el largo parón que se produjo entre enero y febrero por el Mundial?

Fue una temporada atípica. Es algo que no había pasado nunca. Más de dos meses de parón es muchísimo. A todos les equipos nos pasó factura, pero puede que a nosotros nos afectara de manera más pronunciada por estar tan lejos. Durante esos meses, los equipos de la Península jugaron entre ellos. Incluso se montó una competición alternativa. En cambio, nosotros nos quedamos un poco parados. Lo único que nos salvó fue la Nordic League, pero no fueron sino dos fines de semana; algo puntual. Probablemente sí nos afectó negativamente ese parón.

¿Que más se les puede pedir?

Nuestra realidad es luchar por la permanencia, y si alguna vez conseguimos algo extraordinario como jugar la Copa del Rey o en Europa, hay que valorarlo y ser conscientes de lo difícil que es. Pero es verdad que estamos lejos de las primeras posiciones de la Liga.

Hablando de dar valor a lo que se consigue, tiene mérito que un club como el Echeyde vaya camino de jugar su octavo curso en División de Honor.

Eso es lo importante, ver las cosas con perspectiva. En realidad, el Echeyde no lleva tanto tiempo en División de Honor, pero se puede decir que es un club consolidado, y eso no es nada fácil por el nivel que hay en esta Liga, que es una de las más fuertes del mundo. Además, el equipo femenino va a cumplir la cuarta temporada en División de Honor. Visto en perspectiva, es una gran trayectoria.

¿Qué le dicen de otros clubes?

Que el proyecto que venimos desarrollando desde hace cuatro o cinco años está funcionando. La gente nos suele dar la enhorabuena por el trabajo que estamos haciendo. Ven que el club va creciendo. De hecho, el equipo femenino está en División de Honor, el filial juega en Primera y hace cuatro años ni siquiera competía a nivel nacional... La gente se alegra de que en Tenerife estemos trabajando así. También tenemos un acuerdo con el Timbeque de Santa Úrsula y eso es algo que nos ha ayudado mucho a consolidarnos.

¿Cómo va la apuesta del Echeyde por la cantera?

La base ha crecido mucho. Tenemos más niños que antes, mejores entrenadores, un nivel de competición más alto... Trabajamos en esa línea porque sabemos que, a largo plazo, tendremos que nutrir a los primeros equipos con jugadores de canarios, de la casa. Es verdad que los resultados a nivel de base tardan más; hay que esperar a que crezcan las generaciones. Pero ya hay resultados.

¿Por ejemplo?

Este año ya tenemos a Javier Espinosa y a Sergio Prunell, que han disputado muchísimos partidos y han participado de forma muy activa. Cuando van convocados no solo están en el banquillo, sino que tienen minutos. En el filial hay otros más jóvenes aún. Están Omar y Martin con 15 años. Hay cantera que viene pisando fuerte.

¿Cambiará mucho la plantilla del primer equipo?

Seguro que habrá cambios. Tendremos alguno importante, pero los reemplazos darán la talla. Estoy convencido de que formaremos un grupo competitivo.

Usted tiene contrato hasta 2025. ¿Todo sigue en pie?

Estoy muy contento en Tenerife. Me considero un canario de adopción. Me siento muy feliz no solo con el club, sino con la vida en la Isla, con la gente, con todo lo que ofrecen Tenerife y Canarias. Estoy enamorado de Canarias.

¿Imaginó esta conexión tan fuerte cuando llegó en 2020?

Cuando llegué, llevaba seis años seguidos en los que siempre cambiaba de lugar. Pasé por Barcelona, Grecia, China, Italia, Francia... Y me vine a Tenerife. Este es el cuarto año en la Isla y estaré con seguridad uno más. Serán cinco. Realmente ha sido una unión muy fuerte e inusual para mí; nunca había pasado tanto tiempo en un lugar. Pero estoy contento.