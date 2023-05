El sindicato médico canario CESM Canarias ha criticado este martes la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, por no sentarse a negociar con el colectivo y defender el acuerdo 'de mínimos' al que se llegó en la última mesa sectorial de Sanidad donde se establecían mejoras genéricas para todos los colectivos sanitarios.

En un comunicado señalan que mantienen la huelga indefinida prevista para este viernes mientras no haya "compromisos reales" de mejoras laborales para los médicos y acusan al presidente y altos cargos de la Consejería de esconderse detrás de la mesa sectorial.

"No entendemos la aversión del presidente de Canarias a nuestro sector, si es que sufre el síndrome de la bata blanca o si es que no le han contado la realidad de lo sucedido, por lo que aprovechamos para aclararle que no vamos llegar a ningún tipo de acuerdo en mesa sectorial y lo que requerimos es una negociación con CESM Canarias como se ha hecho en otras comunidades autónomas", señalan.

Los médicos afirman que este miércoles acudirán por responsabilidad a una reunión para constituir los grupos de trabajo de la 'hoja de ruta' para la mejora de las condiciones laborales pero admiten que las opciones de resolver el conflicto son "escasas".

Asimismo cuestionan la actitud "intransigente" de la directora del Servicio Canario de Salud (SCS), Elizabeth Hernández, "que se niega incluso a avalar las mejoras que afirma que se están realizando en Atención Primaria, asegurando su continuidad tras las elecciones, lo cual es aún más decepcionante sabiendo que ella es médico de familia", al tiempo que el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, "ni está ni se le espera".

Según el sindicato, "ha estado completamente ausente y no se ha dirigido a este comité en ningún momento, por lo que sus dotes negociadoras están totalmente en entredicho".