Cada día son más jóvenes, y no tan jóvenes, los que deciden embarcarse en la aventura de una oposición ante la inestabilidad del mercado laboral en contraposición con la seguridad que ofrece un puesto de funcionario. Pero claro, son muchos los que pasan años y años estudiando para estos exámenes sin llegar a conseguir una de las ansiadas plazas.

Cada estudiante tiene sus trucos, su rutina y su forma de llevar tanto el éxito como el fracaso. Aquí te proponemos algunos consejos a tener en cuenta a la hora de plantearse meterse a estudiar para unas oposiciones. Antes que nada claro, es importante elegir correctamente ya que vas a pasar mucho tiempo en ella.

Descansar

Para algunos este no debería ser el primer punto pero desde luego debe serlo. Descansar es clave para cualquier propósito en la vida. No hay forma de trabajar o estudiar de forma efectiva sin un descanso correcto. Además, es importantísimo salir, tomar aire, realizar otras actividades para relajarse y quitarse de encima la tensión.

Constancia en la rutina

No es muy recomendable pegarse atracones de estudio de cara a preparar unas oposiciones. Hay personas que prefieren hacerlo de esta forma para tener libre otros días en su totalidad ya que tienen esa capacidad de no sobrecargarse al hacerlo pero por lo general lo mejor es planificar un horario de estudio y ser constante con él.

De esta forma tendrás tiempo cada día para realizar otras actividades, quedar con amigos o familiares o simplemente descansar tras esa jornada de estudio. Volvemos a decir, cada persona es un mundo pero la constancia en lo planificado es uno de los mejores consejos que se pueden dar.

Hacerse con un buen temario

Hay quienes prefieren estudiar por su cuenta, de forma individual y no asistir a academias especializadas en la que puedes conocer, además, a otros opositores. Sin embargo, es importante de una forma u otra tener un temario correcto y eficiente. Algo que en estas academias podrás conseguir sin problema.

Planificar el estudio

Al tener dicho temario, puedes y debes planificar tus jornadas de estudio para que te de tiempo a tratarlo todo por igual y no se quede nada atrás. De otra forma puedes verte con mucha cantidad de temario en las semanas antes del examen y puedes llegar a sobrecargarte.

Es recomendable, además, dejar los temas más sencillos para el final ya que será cuando más cansado mentalmente y más nervioso estés.

No perder la perspectiva

Por último, es importante saber gestionar el fracaso. A nadie le gusta perder, es duro dedicarse incansablemente a algo y luego no recibir los frutos deseados tras la cosecha. Sin embargo, hay que comprender que hay muchísimos en las mismas condiciones que tú. Son muchos los que se quedan fuera y pocos los que consiguen las plazas. Eso no significa que no hayas hecho un buen trabajo o que no te hayas esforzado.