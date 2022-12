Lo que parecía ser una buena noticia para el sector educativo, de repente, se ha convertido en un conflicto para el profesorado del Conservatorio Superior de Música de Canarias (CSMC). La plantilla de la entidad, fundada en 2002 y con un total de 107 docentes, encuentra serias dificultades para garantizar su continuidad en el ente debido a que parte con clara desventaja en el concurso de méritos convocado el pasado martes 29 de noviembre en cumplimiento de la Ley 20/2021 para la reducción de la temporalidad en el empleo público y estabilización de plazas. Un hecho por el que los afectados temen el efecto llamada de otras comunidades autónomas y la posible pérdida de trabajo.

Dentro de las 5.113 plazas convocadas en los tres procesos publicados el martes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), dos de oposiciones y uno de concurso de méritos, hay 26 plazas reservadas a los Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Pero, en realidad, nunca ha existido tal figura dentro del centro de enseñanza artística ni se ha convocado un concurso público en sus dos décadas de existencia. En todo caso, la hoja de servicio del profesorado del CSMC refleja que pertenece al Cuerpo de Profesores de Música, aunque su especialidad -la materia a dar- sea requisito del Superior. Una irregularidad que, de primeras, impide al colectivo presentarse en otras autonomías y, además, acude al llamamiento sin los 2,5 puntos que concede el haberse presentado a una oposición. Oportunidad que pueden aprovechar los foráneos, a pesar de haber retrasado la publicación del BOC para intentar ganar tiempo.

Redistribución

Para más inri, Canarias anunció en el BOC que iba a convocar tales plazas hace menos de un mes, en concreto, el martes 9 de noviembre: "(...) por error, no se realizó distribución entre las plazas pertenecientes al Conservatorio Profesional y al Conservatorio Superior de Música que conlleva su adscripción en diferentes cuerpos docentes, Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas respectivamente, por lo que es preciso asimismo su redistribución entre estos".

Cabe destacar que la Oferta Pública de Empleo (OPE) de abril de 2022 está enfocada a estabilizar plazas, que no personas. Este detalle es fundamental debido a que, siendo una convocatoria a nivel estatal, no se realiza un concurso de méritos acorde a las características del personal, como sucede cuando una administración a título particular busca las condiciones más propicias para colocar a las personas interinas. Por tanto, aunque en Canarias las circunstancias hayan sido tan diferentes a otras comunidades autónomas, y vayan en su detrimento, debe regir el Real Decreto. En una reunión mantenida con la dirección del CSMC, la Consejería de Educación aseguró que se expediría un certificado especial que reconociera la experiencia del profesorado, pero no tiene efecto retroactivo y, de nuevo, es inválido para otras zonas.

Problema endémico del Conservatorio Superior

La OPE original fijó que el Cuerpo de Profesores de Música tenía 77 plazas por concurso de méritos y 24 por concurso de oposición. Ante la rectificación, el mismo pasó a 48 vacantes y 14, respectivamente, por lo que se redujeron las opciones y, al mismo tiempo, se atribuyó a los Catedráticos 26 plazas por concurso de méritos y seis por concurso de oposición. A su vez, dentro de la baremación no se incluye la especificidad del sector puesto que los conciertos, composiciones, premios o investigación en el campo no puntúan, solo aquellos títulos y cursos homologados por la Consejería. Sin embargo, el anuncio pilló por sorpresa a los integrantes del CSMC, sin tiempo a recabar toda la documentación suficiente o hacer nuevas formaciones que aumenten el cómputo.

"Canarias está en desigualdad de condiciones y el efecto llamada puede ser muy grande", dice Anpe

La creación del CSMC supuso el traspaso de la competencia que mantenía el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al Gobierno de Canarias. En aquel entonces, los trabajadores habidos demandaron a la Administración y consiguieron la condición de laboral fijo, un puesto que en este tiempo ha convivido con el de los nuevos integrantes que tienen la categoría de personal interino con horario completo, personal eventual con horario parcial o profesores que comparten sus horas lectivas entre el Superior y el Conservatorio Profesional. En cualquier caso, se omitió la figura de Catedrático -la exigida para dar enseñanzas en el Superior- y, hasta la fecha, ninguna Consejería ha convocado oposiciones ni dado solución al embrollo administrativo.

Un grupo que actúa en representación de la plantilla del CSMC -y prefiere mantener el anonimato- señala con "gran preocupación" la posibilidad de perder su trabajo después de más de una década de servicio, "la Consejería ha manifestado que va a proteger nuestro empleo, pero no vemos cómo va a ser posible", a lo cual añaden que "el proceso de estabilización es una trampa mortal para el profesorado de los Conservatorios, ya que es un colectivo muy pequeño con pocas alternativas en caso de que el resultado no sea favorable".

Sin soluciones

Por su parte, Pedro Crespo, presidente del sindicato Anpe Canarias, declara que "Canarias está en desigualdad de condiciones y el efecto llamada puede ser muy grande". Ve una oportunidad en el retraso de las publicaciones de los resultados del concurso de méritos o la propia convocatoria de oposición. No obstante, "nos parece impresentable que ninguna Consejería haya sido capaz de convocar oposiciones durante casi 30 años", indica. El proceso se puede recurrir y el servicio jurídico estudia con los compañeros interesados la manera más adecuada para hacerlo, aunque Anpe no apuestan por recurrirlo en su totalidad, sino parcialmente.

Al respecto, la Consejería de Educación, dirigida por la consejera Manuela de Armas, ha renunciado a hacer declaraciones. De igual forma, notifica que la semana próxima hay programada una segunda reunión con los representantes del Conservatorio. Por su parte, la dirección del ente artístico, encabezada por Roberto Pía, declinó hacer ningún juicio sobre el tema y presenta todo su apoyo y traslada las preocupaciones como canal de intermediación entre su centro y el Gobierno autonómico.

Otra de las opciones que menciona el colectivo es prolongar el proceso hasta que se apruebe la nueva ley de enseñanzas artística, la cual se espera que el Gobierno estatal inicie su tramitación durante el primer trimestre del año 2023 y englobaría a 22.000 docentes de conservatorios, escuelas y centros de enseñanzas artísticas superiores del país. A la espera de qué ocurre, las personas afectadas estudian enjuiciar el proceso aunque sea en detrimento propio para conseguir salvar la situación.