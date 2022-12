Al menos 800 médicos canarios se suman a la huelga contra las oposiciones en Sanidad

Unos 800 médicos temporales canarios, según el sindicato convocante (Semca), se han sumado a la durante la jornada de hoy para solicitar mejores condiciones estabilización, de modo que no dejen a "nadie atrás". Tras conocer los baremos que van a primar en la oferta pública de empleo de estabilización, los facultativos han mostrado su descontento y su temor porque puedan ser motivo de discriminación para parte de los candidatos a estas plazas en el Servicio Canario de la Salud (SCS).

Así lo manifestó ayer el portavoz del comité de huelga, Sunil Lakhwani , quien insistió en que "estos baremos aprobados en Mesa Sectorial dejan a gente descubierta". A quienes se refiere el facultativo es a aquellos médicos que empezaron su andadura en la sanidad pública canaria hace menos de cinco años. "Aunque las plazas convocadas son las que se encuentran ocupadas de forma ininterrumpida desde 2016, hay muchas que no han sido ocupadas por las mismas personas durante todo ese periodo.

El baremo impuesto por la Mesa Sectorial para el sistema de acceso por méritos contempla la valoración de méritos profesionales y curriculares, teniendo en cuenta mayoritariamente la experiencia en la categoría en la que se trate y una mayor ponderación en los servicios prestados en el SCS, conforme a las recomendaciones acordadas en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. En este sentido, los méritos profesionales supondrán un 70% de la puntuación máxima y el resto de méritos (entre ellos el tiempo trabajado) el 30% . Asimismo, se puntuará con un máximo de 7,5 puntos la carrera profesional y de 10 puntos la productividad (los incentivos).

El baremo de Sanidad valorará con un 70% los méritos profesionales, un 10% menos que en la Administración general

La principal crítica de Semca se basa en que la convocatoria propuesta para Sanidad empeora las condiciones propuestas para el proceso de estabilización de los efectivos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias (AGCAC). A los funcionarios de las Islas se les tendrá en valorará sus méritos con un 80% en la puntuación final, un 10% más que en Sanidad. "Parece que hay funcionarios de primera y funcionarios de segunda", lamenta Lakhwani . Los médicos temporales también temen que se produzca un efecto llamada que invite a los sanitarios de otras comunidades autónomas a pujar por alguna de las 10.000 plazas contempladas por valoración de méritos.

Además de una huelga - a la que acudieron un 60% de los convocados, según los organizadores -, los sanitarios también realizaron una manifestación, a modo de marea blanca, desde la puerta principal del Hospital Universitario de Canarias (HUC) a Plaza España en Tenerife y a través de la Calle Triana en Gran Canaria. "El seguimiento ha sido bueno", señaló Lakhwani. El hematólogo, no obstante, denunció que en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín algunos facultativos recibieron la llamada de sus jefes asegurando que la huelga se había desconvocado. El médico asume que puede haber sido un "malentendido" por haber desconvocado la huelga para la próxima semana.

El sindicato hará una tregua durante el puente para que la Administración tenga tiempo de articular una respuesta a sus peticiones. Semca quiere que Sanidad se siente con ellos antes del 13 de diciembre para no retomar la huelga entonces. "Solo queremos que nos escuchen, que entiendan el problema y que busquemos una solución", resalta Lakhwani, que asegura que el sindicato está abierto a escuchar propuestas y a llegar a acuerdos. Por ejemplo, Lakhwani considera que si el Servicio Canario de Salud (SCS) garantizara un puesto de trabajo para los médicos que no consigan plaza en esta estabilización podría haber un principio de acuerdo.

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, da por culminado el proceso negociador

No obstante, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, manifestó ayer que su departamento ha dado por culminado el proceso negociador para la estabilidad de los empleados públicos sanitarios tras el acuerdo "histórico" alcanzado en la Mesa Sectorial. El consejero señaló, además, no entender la convocatoria de esta huelga porque la "norma autonómica que demandan" para el proceso de estabilización "no se puede hacer".

Asimismo ha reiterado que el acuerdo alcanzado sobre los criterios y baremos del proceso de estabilización que permitirá hacer fijos a 12.146 trabajadores sanitarios se ha producido en el "foro adecuado", la Mesa Sectorial de Sanidad, por lo que ha subrayado que ha sido negociado y "cerrado" con los representantes legales y sindicales. Trujillo confía en que la huelga indefinida anunciada por Semca a partir del 13 de diciembre se desconvoque y que el acuerdo logrado en la Mesa Sectorial de Sanidad sea "entendido y valorado".