"Shakira está enfadada y las mujeres no somos seres de luz": las feministas diseccionan la canción

¿Es Shakira una mujer empoderada por cantar sobre su ruptura o es su canción un reflejo del patriarcado? En adelante, la canción BZRP Music Sessions #53 será recordada como la de 'la gran rajada' de Shakira contra su ex, Gerárd Piqué, la nueva novia de este, Clara Chía, e incluso la exsuegra, Montserrat Bernabeu. Y también la de un debate que casi ha empezado de buena mañana en cada casa -¿se había pasado la cantante?- y ha ampliado horizontes con cada respuesta que intentaba responder al puñado de preguntas que arrojaba el hit: ¿Se está portando la cantante como un macho alfa entregado a la rabia del 'beef' (duelo de raperos)? ¿Tiene derecho la artista a convertir su ruptura en uno de los capítulos más autorreferenciales e incendiados del pop? ¿Qué dicen de la sororidad las alusiones a la nueva novia de su ex? ¿Hablar de Ferraris y Twingos hace el juego a la cosificación?

Políticas, escritoras, humoristas y activistas feministas se han apuntado a la biopsia de la canción. Y comentario arriba comentario abajo, aquí va un cierto consenso: aunque Shakira podría haberse evitado las alusiones a Chía, resulta agotador, cuando no un aburrimiento, exigir un mensaje feminista perfecto a cualquier manifestación cultural que haga una mujer cuando jamás se hace lo mismo con los hombres.

"Empoderador"

No es la primera vez que Shakira publica una canción relativa a su vida amorosa. De hecho, en 'Me enamoré' explicaba los inicios de su relación con Piqué, que se hizo oficial en 2011. Poco después de romper con el futbolista, publicó 'Te felicito', en colaboración con Rauw Alejandro, sobre el fin de la relación. En la letra destilaba críticas hacia algunas actitudes del futbolista. Por ejemplo: “La gente de dos caras no la soporto, me tratas como una más de tus antojos”. Pero ni siquiera en este caso, la letra de Shakira desató tanta polémica.

Covadonga Peremarch, portavoz de Emergencia Feminista, deja claro que el nuevo tema de la colombiana rompe con un esquema tradicional de mujer abandonada, triste y solitaria. “El patriarcado dicta que las mujeres separadas debemos tener roto el corazón”, explica. La letra es, en su opinión, “un puntazo feminista y empoderador”. Y pone un ejemplo: “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan”. Es una actitud que, recuerda la experta, contrasta con la escena de, por ejemplo, Chenoa asumiendo frente a los periodistas -en chándal y demacrada- lo mal que lo estaba tras su ruptura con Bisbal.

"Cuando tú vas, la loba vuelve"

Chenoa, precisamente, hoy ha publicado un tuit en el que decía: “Cuando tú vas, la loba vuelve”, un claro guiño hacia Shakira con una de sus canciones más conocidas. En todo caso, la portavoz de Emergencia Feminista deja claro que no es importante saber si la pretensión de la colombiana es lanzar un mensaje feminista porque su pretensión, en realidad, "es cultural". "Shakira está enfada. Está en su pleno de derecho de estarlo. Las mujeres no somos seres de luz".

La abogada Carla Vall, por su parte, ha dejado claro que está entre las filas de Shakira, cuya canción, dice, tiene “partes sublimes” como el hecho de que una mujer hable directamente de sus pensamientos y emociones. Pero hay otros fragmentos que, según ella, son “patriarcado puro” y cita los versos en los que la colombiana hace alusión a la nueva pareja de Piqué. En estas estrofas, Shakira alude claramente al nombre de la joven y la compara con algo de ‘categoría inferior’. Por ejemplo, “cambiaste un Rolex por un Casio”. A juicio de la abogada, esto "cosifica" y expone a la joven, que hasta hace dos días era anónima, y le añade gran presión psicológica. “En la época de la sonoridad eso está mal”. En este sentido, la ministra de Educación y Portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha calificado de "temazo" el hit, aunque, como la jurista, admite que no le gusta que se compare a una mujer con otra.

La canción ha abierto otros debates transversales. Algunas voces, por ejemplo, han criticado la dureza de la letra y el impacto que podrá tener sobre los hijos del pareja. Sobre esto, Mar García Puig, editora y diputada d’En Comu Podem, se preguntaba en Twitter si es que las madres no tienen "derecho al 'beef'".

Y la periodista y activista Irantzu Varela ha recordado en Twitter uno de los temas de la juventud de Shakira ('Si te vas') en el que también habla de una ruptura. En este caso, la intérprete reclamaba a su expareja reconsiderar la decisión. “Sin ti el mundo ya me da igual”, asegura. En un claro respaldo a la nueva canción de Shakira, Valera afirma: “Cuánto has aprendido en 20 años”.

La guionista y cómica Henar Álvarez también ha llegado con leña al incendio y ha cuestionado que a menudo se acabe "socavando" la libertad de expresión en nombre de "la sororidad". "Ellos hacen un montón de canciones insultando a los novios de sus nuevas parejas [en alusión a temas de Maluma o Bad Bunny] y nadie habla ni de fraternidad ni de que son malos hombres -ha asegurado la humorista-. A ver si dejamos de comprar los marcos con los que nos limitan a nosotras en el patriarcado y dejamos de ver cualquier discusión entre mujeres como peleas de gata".