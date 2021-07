El Gobierno de Canarias baraja hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus para todos los empleados públicos de los servicios esenciales que han rechazado acceder a los sueros. Así lo puso de manifiesto ayer el presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres. «No se puede obligar a la ciudadanía a vacunarse, distinto es a los funcionarios de diversos cuerpos. El Gobierno está estudiando esa posibilidad porque la mayoría no puede pagar la inconsciencia de quien no quiera hacerlo», explicó el líder del Ejecutivo autonómico, teniendo en cuenta las medidas anunciadas en Francia, donde el presidente de la nación, Emmanuel Macron, ha apostado por imponer la vacunación a los sanitarios, al personal que trabaje con población vulnerable, a los bomberos y a los militares. «El negacionismo es injusto y representa un peligro para todos», recalcó Torres.

Según informó ayer la Consejería de Sanidad, hasta el cierre de la jornada dominical, ya habían completado la pauta vacunal 1.096.319 personas en el Archipiélago, lo que representa el 55,91% de la población diana, frente a 1.420.373 usuarios que habían recibido, al menos, a una inyección. «El avance depende ahora de la población y no de la logística y los equipos. Tenemos dosis y recursos, pero necesitamos a más personas vacunándose en los puntos de inoculación», manifestó la enfermera responsable de la Coordinación de la Estrategia de Vacunación en Canarias, Begoña Reyero.

14.100 dosis el fin de semana

Hay que recordar que el pasado fin de semana en Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera, la población de 16 años en adelante pudo acceder a los sueros contra el covid sin necesidad de solicitar cita previa. En base a las palabras de Reyero, la iniciativa permitió inocular 14.100 dosis, que se sumaron a otras 15.000 administradas a personas que figuraban en las agendas del Servicio Canario de la Salud. «La actividad no fue mal. De hecho, el sábado se recondujo porque no había demasiada afluencia, por lo que se decidió extender el llamamiento a los menores de a partir de 16 años», explicó la coordinadora. Y es que, inicialmente, la iniciativa estaba dirigida en Gran Canaria y Tenerife para los usuarios mayores de 18. «Estoy muy satisfecha con la participación. Hubo una gran afluencia de personas jóvenes y me gustaría agradecerles su colaboración», expuso.

Cabe destacar que, desde ayer, las islas no capitalinas comenzaron a inmunizar a los menores de a partir de 12 años. Para continuar avanzando en la campaña, en el conjunto del Archipiélago se mantendrá durante la semana la celebración de jornadas sin cita para acceder a las profilaxis. La administración sanitaria informará cada día de los puntos habilitados y de los horarios. «Todavía no sabemos si esta semana comenzaremos a inmunizar a los niños de 12 años en Gran Canaria y Tenerife. Es un asunto que está sobre la mesa, pero tenemos que analizar la situación para saber si es posible ampliar el llamamiento a este rango de edad», apuntó la enfermera.

Este lunes, aterrizó en Canarias un nuevo cargamento con 88.920 unidades de la profilaxis de Pfizer y la próxima semana llegará una remesa de 12.750 dosis del producto de Janssen. Pero, ¿se prevé un aumento de los suministros por ser Canarias una de las comunidades con mayor proporción de población joven? La respuesta aún se desconoce. «Al principio, los viales se repartieron en función de la población diana que estaba llamada a la campaña, por lo que tuvimos que ir compensando ese reparto inicial de menos dosis. Sin embargo, aún no sabemos si las cantidades van a aumentar», apostilló Reyero.

No obstante, la enfermera hizo hincapié en la necesidad de seguir cumpliendo con las medidas de seguridad para frenar los contagios, a pesar de haber logrado adquirir la inmunidad. «El hecho de estar vacunados nos protege de las complicaciones que puede causar la enfermedad, pero no está comprobado todavía que no podamos transmitirla. Por tanto, a pesar de que logremos la inmunidad del 70%, hay que ser prudentes hasta que sepamos con exactitud el comportamiento del virus», sentenció la profesional.