Dávila garantiza la legalidad en la concesión de 80.000 euros de dinero público a Ashotel para celebrar los ‘Juernes de hotel’

La concesión de 80.000 euros de dinero público a la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia tinerfeña (Ashotel) en concepto de subvención para desarrollar la campaña de los ‘Juernes de hotel’ volvió a ser objeto de debate entre equipo de gobierno y oposición. Se trata de una iniciativa que comenzó en abril, y que está previsto que se repita los jueves hasta junio, y que consiste en que actividades gratuitas a los residentes y a los visitantes como música en vivo, catas y degustaciones en establecimientos hoteleros como AC Tenerife, Silken Atlántida Santa Cruz, NH Tenerife, Taburiente, Urban Anaga, Innside Tenerife Santa Cruz y Occidental Santa Cruz Contemporáneo.

La controversia entre gobierno municipal y socialistas versa sobre en qué momento se aprobó la subvención. Mientras la portavoz socialista, Patricia Hernández, asegura que este proyecto no figuraba en la propuesta que se llevó al pleno y asegura que se incorporó a posteriori, la concejala responsable de Organización, que centraliza este capítulo, reitera que esta ayuda estaba en el plan de subvenciones que aprobó la Corporación.

Purificación Dávila, de Organización, asegura que la gestión y concesión de la subvención a Ashotel ha sido tramitada por los técnicos y no ha dependido de voluntad política, para recriminar la actitud del PSOE que, después de una anterior pregunta, dirigió un escrito en el que los socialistas aseguran que «es evidente que el Pleno no aprobó la subvención a Ashotel y que en todo caso el órgano manifiestamente incompetente que lo incorpora al expediente para luego afirmar que está en él, lo hace para un objeto distinto al subvencionado. La subvención que entra por la puerta de atrás al Plan Estratégico de Subvenciones 2023-2024, no era para copas los jueves en hoteles, ni tampoco era para coordinaciones de 20.000 euros, ni para llenar las terrazas de los hoteles de Ashotel».

Por estos motivos, los socialistas exigen «que se anule la subvención por ser contrario a derecho, así como el reintegro de los 80.000 euros a Ashotel, que se identifique a las personas responsables de haber incorporado y dado la orden de incorporar el elemento 31 al expediente electrónico y se depuren las responsabilidades administrativas y contables del acto de otorgamiento de una subvención para una acción que no era subvencionable».

Mientras Purificación Dávila cuestiona el tono amenazante del escrito del PSOE, reiterando que la subvención estaba en el presupuesto y en el plan de subvenciones –«el expediente es correcto y no tiene disconformidad, y cuenta con el control y fiscalización de los técnicos», asegura–, Patricia Hernández exige asegura que «no se trata de ninguna amenaza y advertencias, todas», para asegurar:«se va a devolver esa subvención; esos 80.000 euros vuelven a las arcas públicas, si no vamos a pedir responsabilidad contables», dijo la socialista que no se da por satisfecha con la respuesta de la concejala de Organización.