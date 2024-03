Braulio Rodríguez, más de veinte años con la Semana Santa sobre su costal

Nacido hace sesenta en el barrio lagunero de La Cuesta, Braulio Rodríguez González se presenta como «católico, pero no de misa diaria y dominical; creo en Dios y en la Virgen pero no me meto en la polémica de los curas».

En 1999 se sumó al grupo de amigos y vecinos que se organizaron para cargar a costal al Cristo del Encuentro que cada Martes Santo parte desde el barrio de La Candelaria; fue solo el inicio de lo que estaba por venir. Durante ese año, sus padres enfermaron y le prometió a la Esperanza Macarena, que se venera en la iglesia de La Concepción de Santa Cruz, que le diera fuerzas y salud y no faltaría a la cita cada Jueves Santo, como así ha ocurrido desde el 2000, lo que lo convierte en uno de los costaleros más veteranos de ese paso por edad y antigüedad, si bien precisa que el contracapataz de La Macarena, aunque es más joven, cumplió 30 años debajo del trono hasta que ahora participa desde fuera colaborando a marcar el paso a la cuadrilla.

Separado y padre de tres hijos, Braulio arranca la Semana Santa con el martes, en la procesión del Encuentro de La Cuesta, y no se da tregua hasta el Domingo de Resurrección, tal día como hoy, cuando participa por la mañana portando a costal el trono que parte desde la parroquia lagunera de Santo Domingo.

En total Braulio es costalero de cuatro paso, un hito que pocos compañeros pueden contar: el Martes Santos, con el Cristo del Encuentro de La Cuesta; el Jueves Santo, con la Macarena, de La Concepción; el Sábado Santo, con la Virgen de los Dolores, que parte de Santo Domingo, y también desde esta iglesia que gestiona el sacerdote Juan Pedro Rivero sale la mañana de este domingo, con el Resucitado.

De los cuatro tronos, Braulio asegura que el más pesado y grande es el Resucitado, de Santo Domingo, que precisa la participación de una cuadrilla de cuarenta costaleros. «El paso se trajo de Córdoba y es de lo más grandes; antes se portaba en carro hasta que se decidió sacar a costal».

Este lagunero de La Cuesta se decanta por cargar los tronos y no sacarlos en carros de ruedas. «Hay que hacerlo como marca la tradición que se incorporó de Sevilla», explica desde su fervor y la entrega de quien no tiene un puesto fijo debajo del trono, igual está de patero que de guía.

Junto a la dificultad que entraña el peso del Resucitado de Santo Domingo, Braulio señala la entrada y salida de La Macarena por la puerta de la torre de La Concepción de Santa Cruz como el momento de mayor tensión y también emoción porque se tiene que sacar el paso de forma milimétrica. Con satisfacción, celebra que «este año todo volvió a salir bien», desde una promesa que revive año tras año y que precisa de la participación de más compañeros. Y lanza una reflexión: mientras entre los fieles y el público en general que se da cita en las procesiones cada vez más se demandan las procesiones a costal, la realidad es que las cuadrillas menguan. «La gente joven no está por la labor de cargar y muchos somos ya viejos y nos tendremos que retirar», advierte.

Profesional que desarrolló su labor en el mundo de la construcción y la hotelería, Braulio está ahora desempleado, pero no de su promesa, que cumple con los cuatro pasos. Para aguantar el ritmo de su particular Semana Santa a costal, admite que realiza un poco de deporte y también de pesas, y hasta agradece algunos ‘cáncamos’ que hace y que le permiten no solo un resuello económico y mantenerse en forma al pie del trono.