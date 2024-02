Santa Cruz inicia una campaña sobre las "ventajas" de la Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha una campaña para informar a la población sobre los "beneficios" que aportará la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), es decir, las restricciones al tráfico. Entre éstos, el Consistorio chicharrero destaca la mejora de la calidad del aire en el municipio, la mejora de la salud de los ciudadanos y la reducción de los ruidos. Desde el área de Movilidad, que dirige la edil Evelyn Alonso, se recuerda que la ZBE en el centro de la capital se comenzará a implantar a finales de 2024, tras la prórroga solicitada al Gobierno central para poder concluir los procedimientos administrativos y contrataciones que están en marcha.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, resalta que con el establecimiento de una Zona de Bajas Emisiones en el centro de Santa Cruz, para reducir el tráfico, el Ayuntamiento chicharrero da cumplimiento a la obligatoriedad que plantea Europa para las ciudades de más de 50.000 habitantes. El regidor indica que el Consistorio continúa trabajando en las acciones que son necesarias para implantar la ZBE y en los contratos "para dotarla de los servicios que precisa".

Entre las primeras acciones que se han llevado a cabo, y según comenta Bermúdez, se encuentra la puesta en marcha, durante el pasado mes de octubre, de un proceso participativo. "Durante éste, fueron informadas y expresaron sus diferentes opiniones asociaciones de vecinos, entidades, comunidad educativa, empresas, comercios y profesionales". Asimismo, el Consistorio ya ha aprobado, de manera inicial, el proyecto de implantación de la ZBE en el centro de la ciudad, el cual aún se encuentra aún en exposición pública. Éste se puede consultar en la web municipal, a través del enlace https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/procedimientos-y-servicios/t620, y se podrán presentar las alegaciones que se estimen oportunas hasta el próximo 8 de marzo.

El citado proyecto incluye la instalación de 26 puntos de control de acceso en la zona centro de Santa Cruz, que contarán con cámaras, y la regulación del aparcamiento con la creación de plazas azules y verdes, a través de un sistema de cobro. La propuesta que se plantea para la capital chicharrera es la implantación de una ZBE «permanente», es decir, el establecimiento de un área donde existirán restricciones a la circulación «con independencia de los niveles de contaminación» que existan. Según los datos recogidos en el proyecto, el municipio registró en 2022 un total de 173.421 vehículos, de los que 118.452 son turismos. Por lo tanto, el índice de motorización es de casi un vehículo (0,829) por habitante y el número de coches «ha aumentado» casi un 4% en los últimos diez años.

El perímetro de la Zona de Bajas Emisiones en el centro, en el que se establecerán las restricciones al tráfico, estará delimitado por las vías Méndez Núñez, Rambla de Santa Cruz y avenida de Anaga, que registran intensidades superiores a los 35.000 vehículos al día.. En concreto, el área estará circunvalada por la calle Galcerán, calleMéndez Núñez, Rambla, avenida de Anaga, barranco de Santos, avenida Marítima y calle Ni Fú Ni Fá. En este espacio viven 16.369 personas y hay más de 5.000 plazas de aparcamiento, entre públicas y privadas, según informa el Ayuntamiento. Se triplicará la superficie de la zona Urban actualmente existente, pasando de 226.697 a 778.244 metros cuadrados.

Con respecto a los aspectos positivos de la implantación de la ZBE, la concejala de Movilidad asegura que se producirá una evidente mejora de la calidad del aire en la capital y de la salud de los ciudadanos, "lo que contribuirá, además, a la mitigación del cambio climático". Resalta que se reducirán las emisiones de contaminantes atmosféricos y el impacto de la contaminación acústica. "Se producirá una importante reducción de gases de efecto invernadero y se potenciará el cambio modal hacia transporte más sostenibles, a la vez que se promoverá la movilidad activa, la mejora del transporte público y la reordenación del espacio urbano", agrega.

En este sentido, Alonso señala que el 28% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en Canarias son ocasionadas por el transporte terrestre, "el cual genera otros impactos como la contaminación acústica". "De ahí que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha introducido la obligatoriedad de establecer Zonas de Bajas Emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes y otras medidas, con la finalidad de alcanzar en el año 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO 2 ", manifiesta.

La edil responsable del área de Movilidad en Santa Cruz insiste en que las ZBE constituyen un "instrumento eficaz" de reducción de la contaminación del aire, "mejorando así la salud y calidad de vida de los residentes”. Asimismo, apunta Alonso, la Zona de Bajas Emisoines promueve el uso de medios de transporte más sostenibles como el transporte público, bicicletas o vehículos eléctricos, lo que, "sin duda", también ayudará a reducir la congestión del tráfico y fomentará una ciudad "más amable con los peatones".

"En la ZBE se regulará progresivamente el acceso, la circulación y el estacionamiento de vehículos, de acuerdo a requisitos medioambientales e integrando en su gestión a los residentes, aparcamientos subterráneos y vehículos de reparto, con sus características particulares", asevera Evelyn Alonso. La ZBE pasará de la zona restringida actual (Plan Urban), controlada mediante cámaras, interfonos y pilonas, a una gestión "más automatizada" y dotada de cámaras de control y plataforma de gestión; control total de accesos; reordenación del espacio público, especialmente el ligado al estacionamiento; la ampliación de zonas para peatones, y los carriles para movilidad personal. "Todo esto permitirá zonas urbanas con menos tráfico, la reducción del número de vehículos con gran potencial contaminador, el aumento de la oferta de aparcamiento para residentes en una zona deficitaria, la reducción de los accidentes, espacios más habitables y una evidente reducción del uso del vehículo privado".

Alonso aprovecha para aclarar que la aplicación de las restricciones en el centro de Santa Cruz, a partir de finales de 2024, será paulatina. "Habrá una primera fase", de medio año, aproximadamente, durante la que no se sancionará a los ciudadanos por el incumplimiento de las restricciones, con el fin de que se vayan adaptando.

Vehículos que podrán acceder a la ZBE

Con carácter general, podrán acceder y circular por las calles del interior del perímetro de la ZBE, así como estacionar en superficie, las personas empadronadas en la ZBE con vehículos en régimen de propiedad, usufructo, renting, leasing, retribución en especie o con coche de sustitución, así como las personas invitadas por éstas.. También podrán hacerlo los vehículos con categoría Cero Emisiones o ECO de clasificación ambiental, salvo los industriales con categoría ECO, que "estarán sujetos a los horarios de acceso establecidos"; los destinados al traslado de personas con tarjeta de estacionamiento de movilidad reducida; los de servicios públicos esenciales, incluyendo los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local y Agentes de Movilidad, extinción de incendios, protección civil y salvamento, ambulancias, otros de emergencias y grúa municipal, así como los vehículos que utilicen los profesionales del servicio de Salud; y las bicicletas, otros ciclos y los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes. Inicialmente, podrán entrar también otras etiquetas de vehículos (C y B), "si las condiciones ambientales lo permiten".

Dónde se puede obtener la pegatina de la DGT

Los conductores deberán obtener el distintivo ambiental o la denominada pegatina de la DGT, que será el condicionante que decida qué coches van a poder entrar y cuáles no a la Zona de Bajas Emisiones. Hay cuatro tipos de distintivos, que clasifican los vehículos en función de su impacto ambiental: Etiqueta Cero Emisiones, Etiqueta Eco, Etiqueta C, Verde, y Etiqueta B, Amarilla. Los coches que no tengan etiqueta no podrán acceder en ningún caso a la ZBE. La etiqueta ambiental para los vehículos se pueden obtener en cualquier oficina de Correos. Su precio es de 5 euros y será necesario mostrar el permiso de circulación del coche y el DNI (Documento Nacional de Identidad). Asimismo, también se puede adquirir por internet, en la plataforma que ha creado la DGT. El precio es de 6,5 euros, con los costes de envío incluidos.

Multas

El acceso no permitido a una Zona de Bajas Emisiones constituye una infracción grave, que será sancionada, según la normativa actual, con una multa de 200 euros. Esta sanción no conlleva retirada de puntos del carnet de conducir. De todas formas, el Ayuntamiento chicharrero redactará su propia ordenanza para regular la ZBE.