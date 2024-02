Santa Cruz asegura que el tranvía no pasará por la avenida de Los Majuelos

Vecinos y comerciantes de la avenida de Los Majuelos, en Santa Cruz, temen que la anunciada ampliación hasta la denominada rotonda del Muñeco de Nieve de la Línea 2 del tranvía, ganando sólo una parada y 600 metros al actual trayecto entre La Cuesta y Tíncer, sea la antesala del futuro recorrido de este transporte a lo largo de dicha vía para llegar a La Gallega.

Así lo manifestaron las dos ciudadanas que participaron este viernes, 23 de febrero, en el pleno de Santa Cruz, Marta Díaz y María Rodríguez, en representación de los residentes y empresarios de la zona, quienes defendieron la moción presentada por el PSOE para que el Cabildo de Tenerife descarte, de una vez por todas, el proyecto de ampliación del tranvía hasta La Gallega por la avenida de Los Majuelos. La moción fue rechazada, pero el grupo de Gobierno del Ayuntamiento, formado por CC y PP, y a pesar de que éstos no se ponen de acuerdo en este asunto, aseguraron que el tranvía no atravesará la citada avenida; «eso no va a pasar».

El concejal de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, manifestó que desde el PSOE se está intentando engañar a los vecinos, pues, y según añadió, lo que ha anunciado el Cabildo no es la ampliación del tranvía hacia La Gallega, sino hasta el Muñeco de Nieve, con una parada más, «por lo que la avenida de Los Majuelos no se tocará». Garantizó que el proyecto por esta avenida no se llevará a cabo, señalando que el Ayuntamiento es «tan consciente de ello», que ha ejecutado el asfaltado de la vía y, además, está preparando un proyecto para renovar y mejorar toda la parte central de la avenida, «con el fin de reforzar su uso peatonal, de ocio y deportivo».

El primer teniente de alcalde en Santa Cruz, Carlos Tarife, durante su intervención en el pleno sobre el tranvía. / E. D.

El propio alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y a pesar de que CC ha defendido siempre el trazado por Los Majuelos en lugar de la otra alternativa, la que pasaría por la avenida de Las Hespérides, también comentó que la ampliación hasta La Gallega por la avenida de Los Majuelos «no saldrá adelante», precisamente, agregó, «porque no hay consenso político en este asunto». Y es que ni siquiera hay consenso en el Ayuntamiento chicharrero, entre los socios de Gobierno, pues CC defiende el trazado por Los Majuelos y el PP, por Las Hespérides.

Los socios de gobierno, Coalición Canaria y Partido Popular, siguen sin ponerse de acuerdo

Precisamente, el edil de Servicios Públicos y portavoz del PP, Carlos Tarife, recordó que su partido siempre ha estado en contra de la ampliación de la Línea 2 por la avenida de Los Majuelos y ha defendido la opción de Las Hespérides, «a diferencia de Coalición Canaria», su socio de gobierno. Tarife anunció que, como portavoz del PP, ha remitido un escrito al Cabildo solicitando una reunión urgente sobre este asunto, para que se abra un proceso de exposición pública «para que la ciudadanía tenga, por fin, la capacidad de opinar». Asimismo, también reclama este encuentro con la Corporación insular para analizar las mejores alternativas al proyecto que «dejó elaborado el anterior presidente del Cabildo, el socialista Pedro Martín, y su consejero de Movilidad, Enrique Arriaga, de Cs».

En este sentido, Rivero y Tarife sí unieron posturas para denunciar que sea el grupo municipal socialista el que exija un acuerdo para descartar totalmente el trazado por la avenida de Los Majuelos, «cuando fue el pacto del PSOE y Cs en el Cabildo el que aprobó esta alternativa».

El concejal de Infraestructuras insistió en que lo que ha aprobado el actual grupo de Gobierno de la Corporación insular, formado también por CC y PP, es la ampliación «sólo» hasta el Muñeco de Nieve, creando una parada más, «por lo que no se está hablando de la ampliación hasta La Gallega».

Por su parte, la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, denunció que la actuación aprobada en el Cabildo para llegar hasta el Muñeco de Nieve, con una parada más, supone «descartar de facto la ampliación del tranvía por la avenida de Las Hespérides». «Esto conlleva que, si en un futuro se decide realizar otra nueva ampliación, hasta La Gallega», como estaba previsto en un principio, «no cabe duda de que sería atravesando la avenida de Los Majuelos», agregó Hernández.

«Si se construye esa parada más en el Muñeco de Nieve, el tranvía ya no podrá bajar hacia Las Hespérides, por lo que se está garantizando que este transporte atraviese en un futuro Los Majuelos para poder llegar a La Gallega, que es lo que preocupa a los vecinos», manifestó Hernández. Ésta aseguró que su partido llegará «hasta donde tenga que llegar» para evitar que esta avenida «se toque».

Marta Díaz y María Rodríguez, en representación de los vecinos y comercios de la avenida de Los Majuelos, defendieron el uso ciudadano que se le da a dicha vía y sentenciaron que «el pueblo no quiere que el tranvía pase por allí». «No lo permitiremos, ni un metro, ni cinco metros», aseguraron, por lo que también mostraron su rechazo a la implantación de una parada más en el Muñeco de Nieve. Para estas ciudadanas, «el paso del tranvía destruiría la actividad vecinal y comercial de la zona». «Y sólo por una cabezonería política, porque este transporte puede perfectamente pasar por Las Hespérides», apuntaron.