Tincer-Muñeco de Nieve, fin de trayecto. El pleno del Cabildo de Tenerife acordó este viernes que la ampliación de la Línea 2 del Tranvía llegue hasta el que fuera calificado entre los peores monumentos del país, obra del renombrado artista checo Jirí Georg Dokoupil. El compromiso es continuar con el proyecto que incluirá «un proceso de información pública y el acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Cruz» en cuyo distrito Suroeste se ubican los 600 metros que separan a la futura instalación de la última parada actual. La oposición socialista votó en contra con el argumento del rechazo social al paso por la avenida de Los Majuelos, pese que el gobierno insular reiteró en varias ocasiones que «ni será así ni está ahora sobre la mesa».

Un grupo de vecinos y comerciantes de la zona mostraron carteles con el lema «No al tranvía, sí a nuestra avenida» antes de marcharse de la sala entre frases como «gracias por no representarnos» o «gracias por mentir». La moción, defendida por la nacionalista Eulalia García (Movilidad) y el popular Manuel Fernández –su líder, Lope Afonso, fuera de la Isla, no estuvo presente– explica que «es objetivo del Cabildo ampliar la red tranviaria y ferroviaria de la Isla como medio de transporte público, más limpio y eficiente energéticamente».

García recalcó que «la ampliación de la Línea 2 hasta el Muñeco de Nieve es la primera actuación que se abordará por ser la opción técnica y administrativamente más adelantada». El acuerdo alcanzado, con los votos favorables de CC, PP y Vox diseña «una ampliación de 600 metros, con el añadido de una parada más a la actual Línea 2 que transcurre entre La Cuesta y Tíncer».

Los Majuelos, no

El grupo de gobierno insistió con el argumento de los dos consejeros que intervinieron en que «otros trazados complementarios, como puede ser el de la Avenida Los Majuelos, no se encuentran sobre la mesa». Valoraron que «el único que se plantea es hasta el Muñeco de Nieve». Añadieron que «la siguiente ampliación será objeto de consulta con el Ayuntamiento de Santa Cruz y será sometida a los procesos de participación ciudadana». Plantearon García y Fernández que con la ampliación se beneficiarán usuarios del Centro de Atletismo de Tíncer, del Hospital de Dolores o del nuevo gran centro de emergencias del Gobierno de Canarias que se construirá en las cercanías. La movilidad, «el problema que más preocupa a todos los tinerfeños», la protección del medioambiente, la estrategia climática o el progreso social y económico del territorio son los principales argumentos a favor del transporte guiado ferroviario «como opción intermodal idónea». Otros factores serían el incremento exponencial de la población de la Isla en los últimos 50 años hasta superar el millón de personas o un parque móvil imparable que se sitúa ya en más de 800 vehículos por cada 1.000 habitantes.

En el otro lado, la oposición del PSOE representado por el consejero Manuel Martínez. Este expuso que «para justificar la ampliación del tranvía dicen que el principal problema para la ciudadanía de Tenerife es la movilidad» a lo que añadió que «son las colas de las autopistas del Norte y del Sur. Y eso no se soluciona con 600 metros de línea». Martínez defendió, planos en mano, que esta ampliación «ya entra en la avenida de Los Majuelos» y abre el camino a seguir por ella porque «el trazado no va a volver atrás» para transcurrir por la avenida de Las Hespérides como piden los vecinos históricamente. Aludió al estudio de Metropolitano que en 2016 planteaba cuatro paradas desde Tíncer para acabar en La Gallega con 2,5 kilómetros de longitud. Eulalia García le dijo que estaba descartado. Martínez fue rotundo: «Digan que no pasará la línea por la avenida de los Majuelos y se acabó el debate». Pero no recibió el compromiso explícito. Demostró su conocimiento «sobre el terreno» aunque se confesó vecino del barrio capitalino de La Salud «de toda la vida». En contra de lo afirmado por Manuel Fernández que lo situó con residencia en el municipio de El Rosario.

Lamentó Manuel Martínez que «el Gobierno de Rosa Dávila no cuente con la opinión de los vecinos» y que «la presidenta eche del Salón de plenos a sus representantes» en alusión a la salida tras mostrar los carteles. Acusó a CC, PP y Vox de «estar en la postverdad», o sea de distorsionar la realidad, y de usar el «y tú más». El consejero recalcó que «el PSOE no está en contra de la ampliación del tranvía y apuesta por el transporte público» pero esta ampliación supone «la hipoteca de la avenida de los Majuelos y el fin de la actividad deportiva, de ocio y de comercio de la zona». Presentó una enmienda a la moción del gobierno que fue rechazada. Al final, tras ser aprobada aquella por 17 votos a favor y 10 en contra habrá que acostumbrarse al soniquete: «Última parada:Muñeco de Nieve».