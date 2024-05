Caraballero: "La feria del García Sanabria ha recibido 100.000 personas; más gente en menos días"

Domingo Día de la Madre y Caraballero hace balance de la semana grande de sus primeras Fiestas de Mayo entre felicitaciones y quien le pide que le saque una foto... «¡Ay, mira quién es!», le espetan.

Primera feria de mayo como concejal de Fiestas después de tres años como director artística de ella. ¿Qué tal el cambio de rol?

Es una gran experiencia porque el equipo que hay alrededor funciona, trabaja muy bien, trata bien a la gente. En estas Fiestas de Mayo el personal de Fiestas y cuantos participan en los actos se implican bastante. Estoy muy contento.

¿Le gusta más estas fiestas o las del año pasado?

No es cuestión de que me gusten más unas u otras. Habiendo estado en el otro lado también te das cuenta de muchas cosas que hay que mejorar y muchas cosas que hay que cambiar e ir adaptando. El trabajo que he hecho en la dirección artística los años anteriores se refleja también en este año aunque con pequeños cambios y adaptaciones que se han hecho.

¿Qué novedades destacarías?

La principal novedad es la implicación o las sinergias que se han creado con otras áreas y administraciones que ha permitido eventos nuevos en las Fiestas de Mayo como la primera romería escolar o el Mayo Joven que hacemos con la Concejalía de Educación, o diferentes espectáculos que patrocina el Gobierno de Canarias y que también están relacionados con el Día de Canarias, algo que nunca se había hecho. Destacaría también el concierto de El Kanka, un cantautor malagueño seguido por mucha gente de aquí y muchos vinculados al Carnaval. El Parque García Sanabria... está más bonito de los últimos años, sin ninguna duda por lo menos así lo hace sentir también la gente. Son pequeños cambios que poco a poco van mejorando la fiesta.

¿Qué es más difícil cuando se afronta una fiesta: que guste al público o cumplir los trámites administrativos?

Nuestro primer objetivo es que le guste a la gente; probablemente implica más una obligación ética y moral. Para eso soy el concejal de Fiestas, para hacer eventos con los que la gente se siente identificada, contenta y pueda disfrutar lo máximo posible. Pero evidentemente es una obligación legal que todos los expedientes estén hechos, sin ninguna duda es mucho más complicado y mucho más engorrosa la parte administrativa. Como digo yo, siempre tienes la suerte de terminar viendo los fuegos artificiales en un corto espacio de tiempo. Por lo tanto el engorro de los tramites administrativos por lo menos tiene un resultado muy visible.

La feria ha tenido dos días menos...

Menos días y más gente. Aprovechamos que los días este año coincidían prácticamente todos como festivos y eso nos hizo replantearnos reducir en dos días la feria, precisamente para apoyar al sector de las flores y las plantas, para el que suponía un problema importante tener que desplazarse tantos días al García Sanabria. En los últimos años ya cada vez había menos plantas y flores; eso sumado a que cada vez existen menos viveros en Tenerife. Nuestra primera intención es seguir manteniendo la feria fuera de flores y plantas. De hecho hay seis puestos más que el año pasado.

¿Ha sido un éxito?

Ha sido un éxito porque además se ha notado en la cantidad de gente que ha podido pasar por el parque. Estamos hablando de aproximadamente unas 100.000 personas las que han pasado por el Parque García Sanabria y han disfrutado de las flores, de las plantas, de la artesanía, de la gastronomía, de los libros en una feria que es la mejor feria de toda Canarias.

¿Se queda chico el parque ya?

No. El parque es el sitio ideal para hacer cualquier feria. De hecho, cualquier otro lugar de Canarias o del mundo le encantaría este pulmón verde que tenemos en Santa Cruz para hacer una feria como esta. Sin ninguna duda es el sitio ideal.

Apuesta por el mismo equipo, casi, para Carnaval y Mayo.

Sí, es algo que creo que es necesario y que es importante que ocurra porque al final, al igual que yo siempre he defendido que fiestas de Santa Cruz, incluyendo el Carnaval, tienen que tener una sola cabeza y asignadas a una sola Concejalía. Precisamente pienso lo mismo del equipo y tiene una explicación fundamental: la misma gente que participa en el Carnaval es la misma que participa en la Cabalgata de Reyes y en el concurso de comidas típicas, o el concurso de trajes tradicionales canarios o la elección de la reina. Es importante que ese equipo que está detrás de mí conozca a toda la gente, que sepa qué es lo que necesitan y haya en definitiva buena relación.

¿Qué balance hace de la feria que acabó este domingo?

El balance es absolutamente positivo. Más allá de para mí sea la fiesta más bonitas y entrañables que tiene este municipio, el balance es muy positivo. Ha sido un pregón maravilloso con el que dábamos comienzo a la fiesta de la mano de Juan Carlos Fresnadillo, un cineasta chicharrero, pues laureado en todo el mundo, para seguir con unas galas de la reina y los magos que han sido una auténtica maravilla, donde se ha puesto en valor además la artesanía y no la artesanía, porque a veces desde las capitales de provincia parece que las tradiciones no se cuidan y yo creo que Santa Cruz es todo lo contrario Santa Cruz cuida y mima sus tradiciones y hay muchas tradiciones que se hacían y que se siguen haciendo en Santa Cruz y yo creo que desde luego se supuso en valor en cuanto a la artesanía en la gala de la reina unas galas de la reina donde además...

¿Se mima la vestimenta tradicional canaria?

Se mima especialmente gracias a todos los vestidores y vestidoras del traje tradicional canario. Creo que se ha dado un salto de calidad en los últimos 10 años. Es un auténtico lujo ver tanta muestra de trajes tradicionales canarios en un escenario. Yo creo que en pocos sitios de Canarias se ven 35 mujeres, en este caso, bien vestidas con traje tradicional canario.

¿Ampliarán el cupo de candidatas de cara al futuro?

Ya se ha regulado. Antes el cupo era de 30 y se ha ampliado a 35, aunque este año quedaron fuera siete. Pero tiene que haber un tope porque estamos hablando de que en definitiva es un espectáculo. Habla de la buena salud de la fiesta que la gente sigue queriendo respetar sus tradiciones y queriendo lucir sus tradiciones, y eso es absolutamente fundamental para mí que además soy una persona nacionalista.

¿Qué queda por delante?

Nos queda prácticamente un mes de fiestas todavía; si en algo somos expertos en Santa Cruz es en hacer fiestas: un mes y medio de Carnaval, un mes y medio también de Fiestas de Mayo. Resta por celebrar una parte muy cultural, festiva, musical que centra en el escenario de la plaza de la Candelaria.

Del parque García Sanabria a la plaza de la Candelaria.

Hay dos puntos neurálgicos en las Fiestas de Mayo y la plaza de la Candelaria es uno de ellos, donde a partir de ahora se celebran festivales tradicionales y conciertos más novedosos.

¿Qué no hay que perderse?

No se pueden el Corazón Mundial del Bolero, uno de los clásicos más importantes de estas fiestas, o el concierto Son 21, o el festival multicultural Tajaraste, que son espectáculos muy nuestros, hechos por gente de aquí, y que suponen un valor patrimonial y cultural para las Fiestas de Mayo. No se deben perder el concierto de El Kanka, el próximo sábado, o Mayo Joven. Estamos intentando abrir la programación que a priori suele ser muy tradicional a otros públicos para que la fiesta sea disfrutada por todos los chicharreros y chicharreras. Y por supuesto o no me perdería en ningún caso las romería infantil del día 23 a las 11 de la mañana, que es una manera de transmitir los valores culturales y festivos canarios a los más pequeños.

¿Viene para quedarse la romería escolar?

Estoy convencido de que viene para quedarse.

¿Ha sido un año bueno de venta?

Me he pasado mucho por el parque durante estos días. Los vendedores y los artesanos me comentan que ha sido un año muy bueno de ventas. Por norma general siempre se dice que en esta feria es donde más se vende de toda Canarias, de ahí que haya mucha gente que venga de fuera y se inscriba. Las cantidad de miles de personas que pasan por este parque no pasan por ninguna otra feria, porque además coincide con el Día de la Madre y eso hace que todo el mundo aproveche para tener un detallito de flores, de plantas o de artesanía. El ambiente del parque invita especialmente a venir, a pasear y por supuesto a enamorarte de algún producto y comprarlo.