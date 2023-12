El Ayuntamiento de Santa Cruz notificará en estos días los primeros cuatro avisos de retirada de terrazas de la vía pública por "incumplimientos". Los propietarios de los establecimientos de restauración afectados tendrán 72 horas, una vez que reciban el correspondiente escrito, para quitar ellos mismos, de manera voluntaria, las mesas y sillas que tengan en la calle, o para acudir a la Gerencia de Urbanismo a intentar regularizar su situación. Si no es así, el Consistorio "enviará un furgón" para eliminar las terrazas.

Se trata de las primeras notificaciones de retirada de mesas y sillas de la vía pública que se derivan del plan de inspección de terrazas iniciado a mediados de octubre, por parte del Consistorio. Los ediles de Patrimonio Municipal y Urbanismo, Javier Rivero (CC) y Zaida González (PP), respectivamente, lo advirtieron durante la presentación de esta campaña. Indicaron que se revisarían las terrazas ubicadas en el municipio, tras detectar "diversas situaciones de incumplimientos", y que se retirarían aquellas que supusieran un riesgo y las de los locales que no atendieran los requerimientos municipales.

En estos dos meses, y según informa a EL DÍA el concejal de Patrimonio, se ha empezado con la inspección de una primera tanda de 20 terrazas, situadas en los cinco distritos del municipio. "El plan de inspección ha arrancado con aquellas en las que ya se habían detectado incumplimientos por los inspectores municipales o a través de denuncias de la Policía Local, de la Gerencia de Urbanismo o de vecinos. Tras remitir a los locales el acta de inspección, en algunos casos se han corregido las irregularidades y en otros casos aún no han pasado los 15 días establecidos para realizar la segunda inspección", explica el edil.

Pero en cuatro de los casos, y según comenta Rivero, dicho plazo ya ha expirado y "no se ha hecho nada por parte de los propietarios de los locales, ni retirar las mesas y sillas, ni mostrar su intención de corregir los incumplimientos". Por ello, añade, ya se han realizado las notificaciones de retirada, que los establecimientos afectados recibirán en los próximos días. Estas cuatro terrazas están ubicadas en los distritos Suroeste y Centro-Ifara. El nombre de los locales aún no se puede desvelar, según apunta el edil, "porque el procedimiento no ha finalizado".

"El objetivo de este plan de inspección es garantizar el cumplimiento, por parte de cafeterías, bares y restaurantes de la capital, de los requisitos establecidos en la ley y en las ordenanzas municipales, con especial incidencia a la Accesibilidad Universal", ha explicado el concejal. Éste aclara que no se trata de sancionar ni de retirar mesas y sillas de la vía pública, sino de "poner fin a los incumplimientos y regularizar el sector".

"En los cuatro casos que he comentado, no se ha hecho nada por parte de los propietarios, no se han corregido o subsanado las diferentes situaciones detectadas, a pesar de haber realizado una segunda inspección. Por ello, no nos queda otro remedio que notificar el aviso de retirada de las mesas y sillas", asevera Javier Rivero.

En estos casos será el propio Ayuntamiento, pasadas 72 horas desde que los locales reciban la notificación correspondiente, el que proceda a retirar todo el mobiliario de las terrazas. Y, además, se incoará un expediente sancionador.