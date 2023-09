Los cangrejos de río Procambarus fallax virginalis han invadido el parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife. Tras la inspección realizada este martes, 12 de septiembre, en la denominada charca de las ranas y alrededores, después de que vecinos alertasen, a través de EL DÍA, de la presencia de algún ejemplar en la zona, el Ayuntamiento y la Fundación Neotrópico informaron de que se trata de una «plaga importante». En tan sólo una hora, el Centro de Recuperación de Fauna Exótica de la citada fundación, ubicado en Barranco Grande, rescató más de 300 ejemplares.

El concejal responsable del área de Sostenibilidad, Carlos Tarife, del PP, anunció que, ante la elevada presencia de cangrejos de río en el parque, el Consistorio chicharrero procederá en estos días a vaciar la charca de las ranas, con el fin de intentar capturar todos los ejemplares existentes. El edil recordó que este tipo de cangrejo de río, catalogado como potencialmente invasor, también se encuentra incluido en el listado de especies preocupantes para la Unión Europea, debido a su capacidad de alterar el medio natural.

Además, y según explicó el presidente de la Fundación Neotrópico y responsable del Centro de Recuperación de Fauna Exótica, Jaime de Urioste, todos los ejemplares de la especie Procambarus fallax virginalis son hembras y «tienen la capacidad de reproducirse partenogenéticamente, es decir, sin la intervención de los machos». Eso sí, tanto Tarife como De Urioste insistieron en que no son animales peligrosos ni para las personas ni para las mascotas, aunque sí para el hábitat del parque García Sanabria.

El Ayuntamiento vaciará la charca de las ranas en estos días para intentar retirar todos los cangrejos

Un problema para las plantas

«Esta especie altera el medio natural en el que se encuentra al excavar galerías y depredar especies nativas. En el García Sanabria, su presencia supone un problema para las plantas y puede producir daños en el suelo, pues no sólo están en las charcas», manifestó Jaime de Urioste. Asimismo, añadió el presidente de la Fundación Neotrópico, pueden transmitir afanomicosis, una enfermedad que afecta negativamente al resto de cangrejos de río de Europa, «pero aquí no los tenemos».

Tarife insiste en que estos animales no suponen un peligro para las personas pero sí para el parque

Éste apuntó que en ningún momento se imaginaron, tras recibir la alerta, que se fueran a encontrar en el emblemático parque chicharrero tantos ejemplares de esta especie. «Aunque hoy (ayer) hayamos capturado más de 300 y en los próximos días vaciemos la charca para ver si quedan más, será necesario llevar a cabo un seguimiento continuo para que no se produzcan brotes. Por su alta capacidad reproductiva, ya sería preocupante que se mantuviese aunque sólo sea un 1% de la población, porque esto supondría encontrarnos otra vez la charca llena el próximo año».

Piraña

El responsable del Centro de Recuperación de Fauna Exótica indicó que la especie ha aparecido en el chicharrero parque García Sanabria porque «alguien soltó allí un ejemplar». «Desgraciadamente, la gente piensa que cuando tienes una mascota que no quieres, lo mejor es abandonarla, en lugar de entregarla a centros especializados en rescate», lamentó De Urioste. Relató que no es la primera vez que encuentran especies invasoras en el parque García Sanabria. «Hemos capturado numerosas tortugas e, incluso, una piraña que alguien soltó aquí», agregó. El presidente de la Fundación Neotrópico aprovechó para recordar que las multas por liberar especies exóticas invasoras pueden alcanzar los 200.000 euros.

Los cangrejos de río que han sido capturados en el parque García Sanabria se ubicarán en tanques de aislamiento en el Centro de Recuperación de Fauna Exótica, en Barranco Grande. En estas instalaciones, dichos animales se mantendrán en observación, porque algunos de los ejemplares capturados «estaban muertos y no sabemos cuál ha sido la razón».

«Todos los que están vivos, la mayoría, permanecerán en nuestro centro hasta que mueran por causas naturales, pues nosotros tenemos una política de sacrificio cero. Eso sí, estarán en estanques junto a tortugas y peces, por lo que puede ser que alguno sea depredado», explicó De Urioste.

Estos cangrejos de río son «comestibles», aunque en este caso en concreto se desaconseja completamente su consumo, «pues el agua de la charca del parque García Sanabria no reúne las condiciones sanitarias adecuadas».