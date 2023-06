Samantha Fox y Paco León asistirán a la nueva edición de Culture & Business Pride

La cantante Samantha Fox y el acto Paco León participarán en la última semana de julio en la sexta edición de sexta edición de Culture & Business Pride, una cita que situará a Santa Cruz de Tenerife en el foco mundial de los avances y derechos en materia social, cultural y de negocios con una amplia perspectiva internacional de los derechos del colectivo LGTBIQ+ desde el 23 al 28 de julio.

La gala de premios de los Alan Turing LGTBIQ+ Awards tendrá lugar el 27 de julio; estos galardones, en honor al padre de la informática Alan Turing, nacieron para reconocer a figuras del colectivo que han luchado a favor de los derechos y de la visibilidad de todos los seres humanos, sin importar género ni condición.

Culture & Business Pride cuenta con el patrocinio de Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife, el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y Turismo de Gobierno de Canarias a través de Promotur. Además, este es uno de los pocos festivales del mundo incluido en el Programa de Trabajo para 2023 de la Organización Mundial del Turismo. Todas sus actividades son libres, abiertas, accesibles y 100% heterofriendly.

La próxima edición de este pride único se celebrará en Tenerife del 23 al 28 de julio con más de cincuenta invitados del ámbito cultural y de negocios. Los Alan Turing LGTBIQ+ Awards, los únicos premios del mundo que reconocen los avances del colectivo en todas sus categorías, celebrarán su sexta edición el 27 de julio.

La actriz y modelo norteamericana Indya Moore, el vicepresidente del Parlamento Europeo y apodado el campeón de la igualdad Marc Angel, las estrellas de TikTok, Pierre Boo y Nick Champa, el mítico grupo musical Village People y la artista Jedet son los primeros confirmados en la sexta edición de Culture & Business Pride en Santa Cruz de Tenerife. El festival de carácter gratuito y respaldado por Turismo de Tenerife, Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz de Tenerife y Turismo del Gobierno de Islas Canarias ha sido seleccionado como uno de los eventos destacados de la Organización Mundial de Turismo para 2023.

II Festival Eurorainbow

Mientras, Vanessa Martin, Ptazeta, Dana Internacional y Emmelie De Forest son los primeros artistas confirmados de cara a la celebración de la segunda edición del Festival Eurorainbow que se desarrollará en la capital tinerfeña los días 28, 29 y 30 de julio. Se trata de un festival de música único con una selección de lo más relevante de la historia de Eurovisión y de la cultura LGTBIQ+. El festival, muy esperado por los eurofans gratuito y diseñado para todos los públicos, se celebrará durante varios días en la Plaza de la Candelaria y otros espacios con entrada gratuita.

Esta iniciativa, que celebra la diversidad y la visibilidad en el certamen europeo de la canción, acogerá conciertos de artistas del colectivo LGTBIQ+ y bandas relacionadas con Eurovisión, y su programación se completará con la celebración de un conjunto de charlas y mesas redondas denominado Eurotalks, y una nueva consecución del EuroReto –por anunciar– que pedirá la participación de todos los asistentes.

El festival acogerá conciertos de artistas del colectivo LGTBIQ+ y bandas relacionadas con Eurovisión, y su programación se completará con la celebración de un conjunto de charlas y mesas redondas denominado Eurotalks.

Una de las artistas más importantes de la escena nacional, Vanesa Martin, presentará su nuevo trabajo, Placeres y Pecados en la segunda edición del Eurorainbow. La artista malagueña es una de las voces más queridas y valoradas y forma parte de las artistas nacionales más premiadas por su trayectoria. A lo largo de su carrera, Vanesa Martín ha obtenido varios premios y reconocimientos entre los que se incluyen la Medalla de Andalucía, cuatro Premios Dial, Premio Odeón a la Mejor Artista Femenina, Artista del Año y Mejor Videoclip en Los 40 Music Awards, o el Premio Ondas a la Mejor Comunicación Musical gracias a su labor de visibilidad del colectivo LGTBI.

Ptazeta. Su nombre real es Zuleima del Pino González, es una de las más importantes traperas y cantantes de nuestro país. Ganó popularidad en 2020 con su canción Mami con Juacko, que tiene millones de visitas en YouTube. En mayo de 2022 firmó un contrato discográfico con Interscope Records y sus éxitos no paran de crecer. En octubre de 2021, colaboró con el productor argentino Bizarrap en el tema «Ptazeta: Bzrp Music Sessions, Vol. 45», que alcanzó el número 23 en la lista Argentina Hot 100.

Con un claro componente eurovisivo, el festival Eurorainbow anuncia a Dana International como una de las protagonistas de la segunda edición. La cantante, modelo y actriz de origen israelí, fue la primera artista trans en ganar el certamen eurovisivo en 1998, y su canción, Diva, se convirtió en un éxito mundial, fue número 1 en varios países, incluido España, y supuso un gran impacto mediático y social, provocando manifestaciones de apoyo de miles de jóvenes israelíes en Tel Aviv la misma noche de su proclamación como ganadora, suponiendo una victoria también para el colectivo LGTBIQ+ en Israel y en todo Occidente. Tras el enorme éxito conseguido, Dana International volvió a competir en el certamen en 2008 como compositora del tema The fire in your eyes interpretado por Boaz Mauda, que quedó en novena posición. Dana International es uno de los mayores referentes de la comunidad LGTBIQ+ en todo el mundo. Son solo algunos de los artistas de la nueva edición.