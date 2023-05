Una entrega de premios de la Policía local de Santa Cruz con sabor a despedida

«Con 17 años ya estaba preparándome en una academia y con 18 oposité, entrando en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife con 19, en la primera promoción de mujeres, allá por 1983 (...). No les voy a mentir diciendo que todo fue fácil; lloré mucho en aquel baño con techo de uralita en las viejas dependencias de la llamada avenida de José Antonio. Y también en mi despacho», reconoció la todavía comisaria principal del cuerpo de seguridad de la capital, Carmen Delia González.

Minutos después, la jefa de la Policía confirmó lo que ya era un secreto a voces: «les digo un hasta siempre porque he decidido jubilarme el presente año y no podré hacerlo en otro discurso». «Después de estos 40 años dedicados a la Policía local y a esta ciudad, me toca disfrutar de mi familia, de Tapón, Lady y Sandy, mis tres peludos, y de la ciudad».

El anuncio de la jubilación de Carmen Delia González es un paso más en la renovación de la cúpula de la Policía municipal, que comenzó con la marcha de Onrubia que continuaron los subinspectores Félix Fernando Liendo y Blas Hernández. Precisamente Onrubia y el propio Blas Hernández seguían desde uno de los palcos del Guimerá la gala de entrega de los premios que se entregan con motivo del Día de la Policía, por la festividad de la Virgen de Fátima.

El propio alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, también tuvo palabras para «esta mujer ejemplar que abrió camino para otras en un ámbito mayoritariamente protagonizado por los hombres», para elogiar la entrega de Blas Hernández.