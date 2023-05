Diverarte, ejemplo de integración en institutos de Santa Cruz de la mano del IMAS

La treinta de alumnos que integran el cuarto ‘B’ de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del Instituto Benito Pérez Armas protagonizaron este viernes 5 de mayo la clausura de Diverarte, programa que celebra este curso la tercera edición de su puesta en marcha impulsado por el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al que asistió la responsable del área, la edil nacionalista Charín González.

La vicedirectora del centro, Natalia Rodríguez-Refojo Fernández, adscrita al instituto en los últimos cinco años y dos de ellos en el equipo directivo, destaca la importancia del proyecto que promueve la Corporación municipal por cuanto atiende tanto la integración como la diversidad y la integración. Este instituto que se localiza en el barrio de Los Gladiolos cuenta con unos seiscientos alumnos; la mayoría del centro es línea tres –tres aulas por nivel–, salvo los dos cursos de bachillerato, con cuatro por nivel.

Diverarte ha permitido que el alumnado conozca la realidad social y en especial la migración, en un instituto que también oferta formación profesional adaptada así como básica de jardinería. Para ello, ya desde segundo de la ESO de orienta a los alumnos a cursar dichos ciclos. Otro de los atractivos del Instituto Pérez Armas es la diversificación curricular, y en especial el programa de atención deportiva, lo que convierte al centro en punto de encuentro de alumnos de alta cualificación en disciplinas deportivas como el voleibol, baloncesto, natación, atletismo, fútbol o baile. Casi de la mano, como si fuera un todo, convivencia y aprendizaje se inculcan a diario en el centro con un seguimiento cercano a través de una comisión de integración.

Diverarte en 4B

La vicedirectora del Benito Pérez Armas explica que a comienzo del curso, allá por el mes de septiembre, cuando se celebran los primeros claustros de evaluación del inicio del curso se elige la clase donde se desarrolla Diverarte, que generalmente se reserva a cuarto de la ESO. En este particular, la decisión favoreció a 4B por las características del alumnado.

Profesora de Geografía e Historia, Natalia Rodríguez-Refojo recuerda que, junto a los tres años del programa municipal Diverarte, el Benito Pérez Armas también se ha acogido al Proyecto de Mejora de la Convivencia y Aprendizaje delAlumnado (Proa) financiado por la Unión Europea e impulsado desde la Consejería de Educación. «La realidad es que en el centro desarrollados muchos programas y se ha mejorado notablemente la calidad de la convivencia». «Tenemos clara una máxima: recuperar todo lo recuperable desde la convivencia». Para ello, el instituto también cuenta con una educadora social durante cuatro de los cinco días de la semana que garantiza la mejora.

La vicedirectora del IES Benito Pérez Armas recuerda que entre los seiscientos alumnos se reúne una decena de nacionalidades de quienes proceden de Senegal, Marruecos, Sáhara Occidental, Argelia, Ucrania, Colombia, Venezuela, Bolivia, Italia, Irlanda...

En 4B de la ESO, pieza fundamental es Yajaira Cabrera, la tutora y coordinadora de Diverarte precisamente en su primer año en el instituto. El programa municipal se desarrolla aprovechando precisamente la hora de tutoría y a lo largo del curso se imparte en unas nueve sesiones, contando con el apoyo de Andrea Otero, orientadora del ayuntamiento.

Junto al IES Benito Pérez Armas que dirige Esther Alonso Lorenzo –profesora de Geografía e Historia del instituto durante quince años y al frente del instituto en los dos últimos años–, un total de ocho centros están acogidos a Diverarte, son los casos de Las Veredillas, en El Sobradillo; María Rosa Alonso, de Añaza; María Belén Morales, en Ofra; Tomás Iriarte, César Manrique, IES San Andrés, Alcalde Bernabé Rodríguez y el propio Benito Pérez Armas. Esta acción se incluye en el Programa de Convivencia y Migración del Instituto Municipal de Atención Social que dirige Paula García Talavera, y al que se suma la oferta formativa de Conoce tu Ciudad-Conoce Español y Guía de Recursos Web.

Crea conciencia

La tutora de 4B, Yajaira Cabrera, destaca la acogida del proyecto entre el alumnado porque contribuye a crear conciencia y saber que «no todo es de aquí, que las comidas que le gustan proceden de otros países o que las marcas de los productos que usan también llegan de fuera». «Es clave para los chicos tomar conciencian de la situación social», y para ello se desarrollan la actividad en nueve sesiones durante todo el curso.

Aunque este viernes 5 de mayo tocaba la entrega de los títulos en la jornada de clausura de Diverarte, la concejala del IMAS, Charín González, decidió acudir al Benito Pérez Armas con los técnicos de su equipo, Paula García Talavera y Andrea Otero, para junto a la tutora del 4B visualizar la evaluación final. Aunque se les entregó a los casi treinta alumnos un cuestionarios para hacer constar sus aportaciones de cara al futuro, Charín, en su reencuentro con las aulas, abrió el diálogo con los alumnos para conocer su opinión.

¿Qué es lo que más le ha gustado? ¿Qué es lo que cambiarían? Fueron las dos preguntas existenciales de Diverarte que planteó la coordinadora del proyecto desde el IMAS Paula García-Talavera.Tras un silencio que se prolongó durante unos segundos eternos, Charín González se tiró al ruedo y rompió el hielo haciendo constar la necesidad de facilitar datos para que «los pibes como ustedes tengan la información y luego ya se creen sus propias opiniones». Esa confianza llevó a una alumna a celebrar la receta de la felicidad que se puso en marcha; pero no fue en Diverarte, sino en otro programa de integración. Charín no se achantó, sino que animó a los alumnos a valorar acciones concretas de Diverarte de cara a mejorar en el futuro. «Siempre he dicho que el azar a la hora de nacer marca nuestra vida; no habríamos sino los mismos de haber nacido a unos kilómetros en África». Uno de los alumnos reconoció que le habría gustado haber nacido en Dubai, mientras otros aterrizaron en las actividades de Diverarte, como el testimonio de un inmigrante que acudió al instituto y le contó cuando vino en patera y para admitir que la vida le ha costado más de lo que imaginó.

Diego Herrera, de cuna venezolana y de 16 años, celebra este programa, que le ayuda a tomar conciencia de la sociedad y a prepararse para esforzarse y llegar a estudiar Biología, u otra carrera de ciencias. Otro compañero reconoció que Diverarte le permitió tomar conciencia del peso que tiene en la sociedad chicharrera los migrantes. «Pensé que la mayoría de mis amigos era de Bolivia».

Para todos, Diverarte abre la posibilidad a disfrutar de la sociedad para aprender a tutear el futuro.