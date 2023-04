El presidente del Club Náutico adelanta las elecciones para «aliviar tensiones»

El presidente del Real Club Náutico de Tenerife, Enrique Martínez, ha decidido dejar su cargo y adelantar las elecciones de la citada institución, situada en Santa Cruz, al próximo 12 de junio. Lo hace, según explica en un escrito dirigido a los socios del Club Náutico, para «recuperar la paz social y aliviar tensiones». De esta forma, Enrique Martínez no se enfrentará a la moción de censura propuesta por un grupo de socios.

El propio presidente admite en el escrito, al que ha tenido acceso EL DÍA, que el Club, durante estos últimos meses, «ha pasado por unas situaciones muy complicadas y convulsas, que han afectado mucho a la vida social, así como a la junta directiva».

La crisis «social» del Náutico se inició en febrero de 2022, cuando la Justicia obligó al Club a readmitir, «con todos su derechos», a ocho socios que habían sido expulsados el año anterior por también trabajar en esta entidad.

Meses más tarde, en noviembre de 2022, estalló otro conflicto en esta sociedad chicharrera, a raíz de una demanda interpuesta ante el Tribunal Laboral Canario por el sindicato CC OO, con la que se exigía la incorporación de los 68 monitores deportivos del Club al convenio colectivo del personal laboral social de éste, que incluía a los 48 trabajadores de los sectores de marinería, secretaría, vestuarios, consejería y mantenimiento. Se logró llegar a un acuerdo, pero ya la herida estaba abierta.

Tras un periodo de aparente tranquilidad, el 28 de febrero, el Club vivió una asamblea, convocada para votar los presupuestos de 2023, que algunos socios calificaron de «bochornosa», en la que se produjo, según señalaron, una auténtica «batalla campal» contra el presidente, «por su gestión». Éste decidió suspenderla, trasladando su celebración al 20 de marzo, día en el que, finalmente, las cuentas fueron aprobadas con 526 votos a favor y 502 en contra.

A principios de marzo, un grupo de socios recogió más de 600 firmas para proponer una moción de censura contra Enrique Martínez. Los tres expresidentes del Náutico José Eugenio de Zárate, Víctor Juan Rodríguez y José Miguel Conejo aceptaron liderar una candidatura alternativa a la Junta Directiva actual. El pasado viernes se cumplió el plazo para convocar la asamblea extraordinaria.

Y es que ya no será necesaria su celebración, pues Martínez ha decidido adelantar las elecciones, que estaban previstas para diciembre, y dejar la presidencia. «He analizado profundamente los acontecimientos que han sucedido durante los últimos meses, la presión ejercida sobre mí, como presidente, y sobre la junta directiva, que nos ha afectado a todos, tanto desde el punto de vista personal como colectivo. Quienes componemos esta sociedad ya hemos sufrido y padecido bastante, por lo que no puedo permitir que pasemos por una asamblea para resolver una moción de censura, pero tampoco puedo faltar a quienes me han apoyado durante todo este tiempo. Por esta razón, no puedo dejar la presidencia en estos momentos, aunque sí en un tiempo prudencial, adelantando las elecciones al 12 de junio», indica en el escrito el presidente del Real Club Náutico.