Pintadas de color morado en el Monumento a Franco de Santa Cruz

El Monumento a Franco situado en la avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, ha amanecido este miércoles, 8 de marzo, Día de Las Mujeres, con pintadas de color violeta, pintadas que se suman a las rojas que ya tenía. El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha tachado este acto de "vandálico" y lo ha condenado, señalando que en una "ciudad tolerante y liberar como lo es Santa Cruz no podemos defender este tipo de vandalismo, ni por parte de un extremo ni por parte de otro; no podemos fomentar, promover ni realizar actos vandálicos en ningún espacio público de la ciudad ".

Eso sí, el regidor chicharrero ha admitido, en relación a este monumento, que se trata de un vestigio franquista, aunque aclara que el Ayuntamiento de la capital actuará con respecto al mismo "cumpliendo la ley y según ésta lo establezca". Bermúdez recuerda que la retirada del denominado Monumento del Ángel, del artista Juan de Ávalos García-Taborda, "está judicializada".

A mediados de enero de este año, y cuando el Gobierno de Canarias estaba dispuesto a incoar de oficio la retirada de los símbolos franquistas que aún existen en Santa Cruz, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), estableció la protección cautelar de la citada escultura, impidiendo así su eliminación hasta que se resuelva el procedimiento judicial abierto sobre la posible declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del mismo, por parte del Cabildo. El Monumento a Franco de la avenida de Anaga está incluido en el catálogo de vestigios franquistas de la capital tinerfeña elaborado por el Ejecutivo canario, en el que se indican que el municipio tiene 79 símbolos.

En concreto, el TSJC estimó un recurso presentado por la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que defiende el interés cultural de la estatua. El Cabildo ha aprobado recientemente llevar ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la retirada del Monumento a Franco de Santa Cruz.

El alcalde de la capital aclara que el Ayuntamiento de Santa Cruz recurrió el catálogo elaborado por el Gobierno de Canarias no por el contenido "sino por la forma en la que se ha hecho, pues la Ley de Memoria Histórica indica que debe hacerse para todo el Archipiélago y no para un único municipio". "Lo único que estamos defendiendo es que se aplique la ley tal y como debe aplicarse, no como quieren algunos. Además, el TSJC ha protegido la escultura hasta que se llegue al fondo de este asunto, hasta que se resuelva si tiene valores artísticos suficientes para protegerla. Para mí es un vestigio franquista, pero la ley también dice que si tiene valores artísticos e históricos suficientes, se puede mantener y resignificar. Y ahí está la gran duda, porque hay diferentes opiniones. Habrá que esperar hasta que la justicia lo aclare", manifiesta el regidor

Bermúdez señala que el Ayuntamiento de Santa Cruz hasta que la ley establezca cómo hacerlo, "porque no vamos a actuar como algunos pretenden, pase lo que pase y caiga quien caiga, hay que dar seguridad jurídica". "Estoy de acuerdo con algunos elementos que se señalan en el catálogo, con respecto a que son vestigios franquistas, como éste, pero en otros no", concluye.