Dolor, inflamación, microroturas y una reparación defectuosa, los tendones son una parte crucial del movimiento y su lesión un asunto grave que dejar en manos de especialistas. Algunas de las lesiones más habituales son la tendinitis, la inflamación de los tendones, y la tendiniosis, una patología de los tendones doloridos y degenerados, que requieren de tratamientos específicos para recuperar las fibras dañadas.

Los ligamentos y tendones, como el tendón rotuliano, tendones de los pies o del hombro son algunos de los puntos más críticos, cuya lesión pueden desencadenar problemas en el día a día, y en caso de llegar a la tendinosis puede ser graves e incluso dolorosos. En caso de dolor o inflamación, es importante saber identificar qué tipo de lesión es, qué es la tendiniosis y sobre todo, cómo tratarla junto a especialistas cualificados y con la tecnología más avanzada para la recuperación más efectiva.

Un tendón es un tejido fuerte que conecta el músculo con el hueso o con otra estructura, y que ayudan al cuerpo a moverse gracias a sus fibras, formadas principalmente de colágeno, que son capaces de transmitir la fuerza generada por el músculo al hueso, y así generar el movimiento.

En Quirónsalud Tenerife cuentan con un equipo especialista y multidisciplinar para abordar lesiones de los tendones como la tendinosis, procesos crónicos y agudos desencadenados por una sobrecarga aguda o moderada pero continua en el tiempo y que provocan microroturas, que el tendón intenta reparar de manera defectuosa. En su proceso para tratar de sanar, esta lesión puede desencadenar inflamación en su fase aguda, además de dolor, debilidad, engrosamiento del tendón y calcificaciones si se mantiene en el tiempo.

El doctor Ricardo Visiedo, traumatólogo de Quirónsalud Tenerife, se ha especializado en el tratamiento de la tendiniosis, una patología del tendón con un diagnóstico fundamentalmente clínico apoyado en ecografía o resonancia, entre otras técnicas. “El tratamiento inicial suele ser el conservador, con ejercicios excéntricos que son los más importantes” y, de manera secundaria, “con otros métodos como la diatermia, las taloneras, o las ondas de choque”, un tratamiento con alto índice de efectividad. Los ejercicios excéntricos, ha apuntado el especialista de Quirónsalud, “se basan en la capacidad regenerativa del propio tendón”, con técnicas que “estimulan a las células con capacidad reparativa o tenocitos”, muy importantes en el proceso para “reparar el tejido alterado”.

No son la única forma de recuperar un tendón dañado, también existen tratamientos no invasivos que “pueden producir un alivio sintomático” del dolor y la inflamación, efectivos dependiendo de cada caso. “Si en un plazo de 6 meses no hay mejora con estos tratamientos, existen otras técnicas novedosas” que sirven como herramientas para la regeneración del tejido afectado por la tendinosis.

Tenex, una recuperación de la tendinosis cuatro veces más rápida

El doctor Ricardo Visiedo de Quirónsalud Tenerife y su equipo ponen al alcance del paciente el más amplio abanico disponible para tratar de manera específica y personalizada cada caso, con el método más efectivo y con la recuperación más rápida posible.

Este es el caso de Tenex, una de las herramientas más novedosas de Quirónsalud Tenerife, que permite una recuperación hasta cuatro veces más rápida que con técnicas abiertas.

“La ventaja principal es ser una técnica mínimamente invasiva que se puede realizar de manera ambulatoria” con una recuperación récord en comparación con técnicas invasivas, gracias a su precisión para abordar el tendón, que no afecta al tejido circundante y trata directamente la lesión de forma específica y muy concreta.

Tenex es un tratamiento mínimamente invasivo que ayuda a eliminar el dolor crónico de los tendones, gracias a la precisión de atacar y eliminar el tejido dañado o cicatricial del tendón sin cirugía. Bajo control ecoguiado, el doctor Ricardo Visiedo es capaz de ver sin tener que abrir, para así localizar con detalle la región afectada con apenas una pequeña incisión. La sonda remueve el tejido afectado y estimula la reparación tendinosa, lo que se traduce en “resultados equiparables a la cirugía abierta pero con riesgos mucho menores”, señala el especialista. Esta técnica para tratar la tendinopatía u otras formas de degeneración del tendón, como la tendinosis o tendinitis tiene una tasa de éxito de más del 85% en los pacientes, con una recuperación más corta y efectiva y con solo un pequeño corte y riesgo mínimo.

El dolor provocado por el daño en los tendones ya no tiene que ser algo con lo que convivir, gracias a la combinación de técnicas al servicio de los especialistas traumatólogos. Codo de tenista, codo de golfista, la lesión del tendón de Aquiles, de cadera o de hombro, además de lesiones en el tendón rotuliano son algunos de los problemas más habituales que tratar en Quirón Salud Tenerife, de una forma segura y con una incisión de apenas 3 milímetros en algunos casos.

Con Tenex se elimina el tejido cicatricial, lo que reduce la inflamación y el dolor de la articulación con un pequeño corte en la piel y anestesia local, que se cierra con una sola tira adhesiva de una forma segura y eficaz para eliminar dolor y molestias.