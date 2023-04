El hábito es cualquier comportamiento aprendido (no es innato, no nacemos con ningún hábito) mediante la repetición, que se realiza de forma habitual y automática sin apenas pensar en ello. Es un elemento básico del aprendizaje humano.

Tras la pandemia, muchas de las personas han cambiado sus hábitos y también aquellos más íntimos. Muchos de los hombres empezaron a orinar sentados en el retrete y es que es un hábito mucho más cómodo y limpio.

En forocoches, se lanzaba la pregunta: "¿Soléis mear sentados?", a lo que el 61,33% respondió que sí. En el medio The Guardian, también se lanzó esta pregunta a sus lectores.

En caso de pacientes con síntomas miccionales secundarios a hipertrofia prostática parece que es beneficioso hacerlo sentados. Para los hombres no resulta un inconveniente hacerlo de pie como si les puede pasar a las mujeres cuando lo hacen en cuclillas, ya que el suelo pélvico se encuentra en tensión y no permite una buena relajación.

Los expertos se pronuncian

La doctora Anastasia Téllez señala que, "a partir de los 50 años, cuando los problemas prostáticos hacen que la orina salga más dispersa y con menor fuerza, es más difícil dirigirlo hacia el interior del inodoro si el hombre está de pie”. Tras realizar la pregunta a este grupo de edad, la mayoría de los encuestados afirmaron que nunca habían orinado sentados. Muchas personas no cambiarían el hábito de orinar de pie por el simple hecho de que se vea la acción de sentarse en el baño como algo que solo hacen las mujeres para orinar y ven su masculinidad rebajada al sentarse en el retrete. "En la adolescencia ellos hacen pis en grupo para ver quién llega más lejos, y entra en juego la competitividad y el atributo sexual de ver quién puede más”, dice la doctora.

En Japón, una encuesta de 2020 llevada a cabo por Panasonic arrojó el dato de que el 70% de los hombres hacen pis sentados, y en Alemania cada vez son más los hombres que orinan sentados.

Muchas de las personas más reconocidas en el planeta se han pronunciado sobre la forma en la hacen pis. La declaración más sonada puede ser la de Leo Messi (futbolista del PSG), “Hago pis sentado, no salpica, lo mandás para abajo”. Así que si usted es de los partidarios de descansar mientras orina no puede poner como excusa que es más sano pero sí que uno de los hombres más famosos del mundo lo hace… y mal no le ha ido.