La importancia del descanso. / Freepik.

¡Viernes 15 de marzo del 2024!, Día Mundial del Sueño.

Lo cierto es que hoy en día, todos somos conscientes de lo importante que es llevar a cabo hábitos de vida saludables como por ejemplo hacer ejercicio de forma regular, hacer una dieta equilibrada y entrenar nuestra mente para aprender a gestionar emociones, pero son pocos los que le dan la importancia que merece al descanso.

Está demostrado que las personas con un sueño profundo sin interrupciones, tienen beneficios respecto a la salud física y mental. Nuestra mente necesita entrar en reposo si queremos disfrutar de energía, de un buen nivel de concentración y por lo tanto, de un buen rendimiento. En estado de agotamiento, nada funciona de la misma manera y mucho menos nuestras funciones cognitivas, por lo que en muchos casos a la sensación de agotamiento le añadimos la frustración por no conseguir que las cosas funcionen con normalidad, deteriorándose así nuestro estado de ánimo. Nos comparamos con quienes éramos hace 20 años recordando las noches que pasábamos en vela estudiando o de fiesta, y donde al día siguiente actuábamos con normalidad. ¡Dejémonos de boberías! Ese recuerdo no es del todo real. Seguro que sentíamos el cansancio y que cognitivamente no estábamos al 100%, pero recordamos la información relevante que era el esfuerzo por estudiar y lo bien que lo pasábamos mientras salíamos. Y es que tampoco pasa nada porque de vez en cuando, o ante determinadas circunstancias, durmamos menos. Nuestro cuerpo está preparado fisiológicamente para ello. Un ejemplo es cuando somos padres. Durante los primeros meses donde el bebé come cada dos horas y media, nuestro sueño se interrumpe e indiscutiblemente el cansancio físico y mental existe. Pero nos adaptamos a ello. Cuando realmente se convierte en un problema, es cuando se hace de forma habitual a lo largo del tiempo.

A día de hoy, vivimos en un mundo muy competitivo tanto en lo laboral como en lo personal donde con frecuencia, nos sentimos presionados por demostrar ser, en todo momento, productivos, eficientes, con alto rendimiento, etcétera. Lógicamente, esto da lugar a niveles de cortisol (hormona del estrés) que, mantenidos en el tiempo, suele dar lugar a la desmotivación, apatía, irascibilidad, e incluso inducir trastornos como la ansiedad o sintomatología depresiva. Si a esto le añadimos que priorizamos todo menos nuestras horas de descanso, la sintomatología aparece antes de lo previsto. “Lo hago esta noche cuando los niños estén dormidos”, “sacrifico parte de mi noche para estudiar porque es cuando único puedo”, “este año tampoco puedo cogerme las vacaciones”. Necesitamos ser lo suficientemente responsables con nuestra salud y tomarnos el descanso como una obligación.

Dormir ni más ni menos que las horas necesarias nos ayuda a combatir el cansancio físico y mental. ¿Eres consciente de todo lo que pasa en nuestra cabeza cuando dormimos? Durante el sueño, se regenera la memoria y asimilamos los acontecimientos que nos suceden a lo largo del día. El sueño nos ayuda a mantener la salud mental y emocional, regulamos el correcto equilibrio hormonal y eliminamos sustancias metabólicas tóxicas. Es decir, residuos que de no ser eliminados podrían causarnos graves trastornos. ¿No te parece que es para tomárnoslo en serio?

Pero ¡ojo!, no solo basta con respetar las horas de sueño, sino que duermas bien. Podemos dormir suficientes horas, pero con un sueño ligero e interrumpido que no ayuda a reponer. En estos casos es importante descubrir que es lo que interfiere en el sueño (preocupaciones, malos hábitos, pensamiento rumiante) ya que no podemos cambiar ni trabajar nada que no identifiquemos antes.

Como dijo Jhon Steinbeck, «El arte del descanso es una parte del arte de trabajar».

