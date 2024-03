Pautas para tener un hijo tirano

Archivo - Madre e hijos de camino al colegio / DAMIRCUDIC - Archivo

Son muchos los padres y madres que cuando deciden tener hijos no son conscientes de lo que se les viene encima. Hay una frase conocida «De pequeños están para comérselos y de mayores, ¿por qué no nos los habremos comido?». Lo cierto es que ser padres es lo más maravilloso que te puede ocurrir en la vida, pero a la vez es el trabajo de mayor esfuerzo y con más responsabilidades que tendrás en la vida, sin fines de semana de descanso, donde por higiene mental es recomendable desarrollar la paciencia, la constancia y la perseverancia.

Seguramente muchos se preguntan constantemente si lo estarán haciendo bien o mal y es que, son muchísimos los padres que al poder dedicarles menos tiempo que el que desearían por motivos laborales, sienten culpabilidad e intentan compensarles evitando que en esos momentos que comparten juntos aparezca la discusión. Intentan que ese tiempo juntos sea mágico para los niños. Pero no olvidemos que la magia no existe y que los niños para ser felices también necesitan aprender lo que está bien, lo que está mal, hasta donde pueden llegar, normas, límites y que si no lo aprenden en edades tempranas lo tendrán que hacer a través de conflictos con otros o con ellos mismos en la etapa adulta.

Nadie dijo que ser padre fuera sencillo por lo tanto, no intentes que lo sea. Es esencial elegir un estilo educativo equilibrado. Olvida la dictadura: «esto es así porque lo digo yo y punto», pero tampoco te conviertas en su colega. Eres mucho más que un amigo. Ya lo dijo el juez Emilio Calatayud: «Desde el momento que seas amigo de tus hijos, los dejarás huérfanos». Tiene que haber una comunicación con razonamiento, muchísimo afecto y la vez, límites, normas y consecuencias al no cumplirlas. Es la única manera de conseguir eliminar conductas inadecuadas y educar de manera saludable. Pero si sigues empeñado en ser «padre a lo fácil», aquí te dejo unas pautas para que consigas hacer de tu hijo un tirano:

1. Dale todo lo que pida y además, de manera inmediata. Así crecerá con la idea de que el mundo se lo debe todo, y que esforzase para conseguir algo, no está hecho para él.

2. No corrijas sus conductas inadecuadas. Dale siempre la razón. Así aprenderá que su visión del mundo es la única y válida y que su familia, profesores, incluso las leyes, son realmente los culpables de todo lo que le suceda.

3. Hazle la cama, lávale su plato, recoge su habitación. No le des ningún tipo de responsabilidad. Así en su edad adulta, pensará que no existe quien no esté a su servicio.

4. Dale todo el dinero que te pida. Esta será la única manera de aprender que, para conseguir dinero, no hay que trabajar ni esforzarse.

5. Mantén discusiones con tu pareja, o habla mal de su padre o madre, delante del niño. Así creará un concepto de familia donde «todo vale».

6. Cuando no cumpla una norma, réstale importancia. Ya tendrá tiempo de aprender a base de rupturas sentimentales, despidos laborales, por no nombrar las consecuencias legales a la hora de delinquir. ¿Quién le explica a una persona que lleva toda una vida haciendo lo que le da la gana, que a partir de cierto momento ya no es así? ¿Sería normal tener una buena reacción?

Lo cierto es que, si queremos ser buenos padres, tenemos que educar en principios y valores. Debemos enseñarles que la frustración no es un problema, sino la manera en la que la expresamos. Que no siempre sale todo como uno quiere. Que nadie es el obligo del mundo y que, a pesar de priorizarnos y trabajar una buena autoestima, es importante mirar hacia fuera y ponerse en el lugar del otro.

Aunque te parezca mentira, el «no» que tanto te cuesta decirle será el que le ayude a «no» cometer muchísimos errores en la etapa adulta.