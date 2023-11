Duración del gueto de Varsovia: 3 años. ¿Qué hubiera pasado con Hamás?

El gueto de Varsovia duró de 1940 a 1943, esto es, 3 años. En el gueto de Varsovia los nazis acordaban con el Consejo Judío (de ancianos del gueto) los cupos y las personas que se les iban entregando. Esta colaboración denunciada por Hanna Arendt determinó, entre otros motivos, su ruptura con Gershom Sholem, Martin Buber y alguno más.

Nunca habíamos visto actos tan apocalípticos de nihilismo radical y disolución de todo referencia moral, mínimos de piedad y compasión, y de sadismo vesánico que los llevados a cabo por Hamás; por lo que me pregunto si hicieron las hienas lo que hicieron como lo hicieron el 7 de octubre ¡que no hubieran hecho en el Gueto de Varsovia! En términos de lógica y parangones sencillos. No sé de ningún estallido puntual, de un día, simultáneo y combinado de tantas y sádicas aberraciones cometidas por los nazis. En cuanto a cualidad de las mayores vilezas y cantidad (no la industrial, sistemática, de resultados de los nazis alemanes (hay que especificar) en el exterminio: Zygmunt Bauman). O también cabría preguntarse hasta dónde hubiera llegado Hamás de ver expedito el camino para seguir penetrando en Israel.

Que con infinito odio la izquierda y aliados yihadistas llamen a los judíos nazis, a los, otra vez, víctimas de un ensayo general de la Shoah constituye una banalización indecente. Aminorar las verdaderas barbaridades, televisadas por los mismos verdugos, solo se puede hacer a costa de aún más indignidades (mostrando sospechosas y excesivas «ganas»). Todos los excesos de Israel en materia de asentamientos, como el desoír las resoluciones de la ONU constituyen evidentes incumplimientos, lo que ocurre es que los incumplimientos no pueden ser respondidos con mayores y brutales incumplimientos y barra libre, que es lo que separa el imperio de la ley y la civilización de la venganza, deudas de sangre: la negación de raíz del Derecho y los procedimientos legales.

El sentimiento antisemita expandido por Occidente, con persecuciones, pintadas en domicilios, agresiones –verdadero revival nazi– es excesivamente paradójico cuando las atrocidades de total inhumanidad en el sur de Israel no se veían desde el holocausto. No menor significación tienen Unicef, Save The Children con sus recogidas de firmas en favor de los niños de Gaza, omitiendo en todo momento los 30 bebés y niños secuestrados por Hamás, viviendo un infierno imposible de imaginar. Las manifestaciones en EE.UU. y Europa pro Hamás en las que a Israel solapan con Occidente, presagian tras la invasión de Ucrania y repuesta europea, y la escandinava a la inmigración, sumadas las atrocidades de Hamás, que en Europa se abrirá una nueva era.