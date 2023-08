Anabel Pantoja ha sido la última celebritie española en caer rendida a los pies de la 'Tenerifelicidad'.

La joven sevillana, que se declara una enamorada de Canarias cada vez que tiene ocasión, ha pasado unos días en Tenerife y, a juzgar por las imágenes que ha ido compartiendo, la 'influencer' ha tenido un flechazo con esta isla canaria.

Hace unos días al ser preguntada por su sentimientos por Canarias, la propia Anabel Pantoja confesaba muy emocionada y entre lágrimas en el programa Gente Maravillosa Canarias que "resumírtelo en una palabra es difícil porque... Has dicho algo bonito antes y es que siento devoción por las Islas. Lo noto. Cada vez que salgo a casa.. Son muchos años aquí y siempre he intentado transmitir lo que siento a mis familiares, a mis amigos... Y con los años se me va devolviendo. Me paran por la calle y me tratan como una más. Me siento super querida y no me quiero ir de aquí nunca".

Anabel ha tenido la oportunidad de conocer todas las maravillas que esconde Tenerife y, para compartirlas y presumir de ello en redes sociales, la 'Pantojita de Canarias' ha abierto ante sus casi 2 millones de seguidores el álbum más personal de su estancia en la isla.

Declaración de intenciones

Anabel Pantoja ha colgado en sus redes un álbum en el que comparte algunos de sus mejores momentos en Tenerife y lo que no puede negar es que está radiante y que la isla le sienta fenomenal.

Además, para ser su primera visita a la isla, la joven ha escrito un mensaje con el que no deja duda de que volverá a visitarla. "Tenerife, yo no te busqué, chocamos en el trayecto", asegura.