Anabel Pantoja no para de viajar por el archipiélago canario debido a que se encuentra grabando uno de sus proyectos más especiales: su propio docu-reality sobre sus viviencias en Canarias.

La 'influencer' sevillana (que se considerada adoptada por Canarias) siempre ha utilizado sus redes sociales para promover el cariño y la admiración que siente por el paraíso canario, ya que desde hace algo más de cinco años la ex colaboradora de Sálvame vive a caballo entre Madrid y Gran Canaria tras pisar por primera vez esta tierra cuando conoció a su ex pareja, Omar Sánchez.

Además, hace unos días fue la invitada y madrina de Gente Maravillosa Canarias, presentado por Eloísa González, y durante su entrevista con la presentadora Anabel no pudo contener las lágrimas cuando hacía un balance sobre sus sentimientos por Canarias. "Resumírtelo en una palabra es difícil porque... Has dicho algo bonito antes y es que siento devoción por las Islas. Lo noto. Cada vez que salgo a casa.. Son muchos años aquí y siempre he intentado transmitir lo que siento a mis familiares, a mis amigos... Y con los años se me va devolviendo. Me paran por la calle y me tratan como una más. Me siento super querida y no me quiero ir de aquí nunca", decía muy emocionada.

Estos días, la joven hispalense se encuentra en Tenerife grabando los contenidos referidos a esta isla canaria que protagonizarán su reality y la sobrina de Isabel Pantoja no ha dudado en compartir unas relajantes y bonitas imágenes de su playa favorita de Tenerife con los casi 2 millones de seguidores que acumula en Instagram.

"Yo quiero"

Ataviada con un look deportivo y sentada sobre unas piedras, Anabel ha publicado en sus redes unas imágenes de la Playa de las Américas en la que la joven ha decidido dar un paseo para relajarse entre grabación y grabación.

Además, la joven recordó lo mucho que le gusta surfear y, mientras grababa a los surfistas que estaban en ese momento en la playa, acompaña las imágenes con un "yo quiero", revelando así su ganas de volver a subirse a una tabla.