Anabel Pantoja ha concedido la que probablemente sea la entrevista de su vida. La sevillana afincada en Canarias ha desvelado a su revista de cabecera que está en un momento de plenitud absoluta y el colofón a esta magnífica etapa vital lo ha puesto con una impresionante casa que se ha comprado en Gran Canaria y con una noticia que ha dejado a todos sus seguidores boquiabiertos: Anabel quiere ser mamá.

Pero estas no son las dos únicas buenas noticias que Anabel Pantoja guardaba como oro en paño. La 'Pantojita de Canarias' ha aprovechado su esperada entrevista para la revista Lecturas para gritar (aunque con cautela) a los cuatro vientos su amor por David Rodríguez, el hombre que le ha devuelto la ilusión y que, como ella misma ha revelado, le está ayudando a vivir "en uno de los mejores momentos de mi vida".

Pese a que su amiga íntima Belén Esteban confirmó en los últimos programas de Sálvame la relación de la 'influencer' con el fisioterapeuta, ahora ha sido ella misma la que ha querido confirmar lo que era todo un secreto a voces: Anabel Pantoja vuelve a estar enamorada y feliz. Muy feliz.

"Me respeta, me da mi sitio, me valora y me apoya en todo"

La joven se ha abierto en canal durante su conversación con la que es su revista de cabecera y, en las páginas que recogen la entrevista, se puede leer cómo Anabel Pantoja habla de su actual pareja con un amor que traspasa el papel.

Si bien es cierto que la hispalense no quiere refereirse a David como su novio porque "no me siento preparada todavía para poner una etiqueta", la joven no se ha cortado a la hora de devselar qué le ha enamorado del joven masajista. "Estoy con una persona ahora mismo que, la verdad, me hace estar muy bien (...) Me respeta, me da mi sitio, me valora y me apoya en todo. No está pensando en los seguidores y los eventos. Él está pensando en hacer un masaje y cobrar por él”, reconoce.

"Es lo mejor que he tenido hasta ahora (...) Me hace estar muy tranquila. Las cosas tienen que venir cuando vienen. No se planea. Y ahora mismo voy a vivir lo que me toca. El momento que estoy viviendo es muy bonito” zanja.