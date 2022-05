La nueva entrega de Conexión Honduras, presentada por Ion Aramendi, ha fichado a uno de los rostros más polémicos del universo Mediaset: Rocío Flores.

La colaboradora de El programa de Ana Rosa y de Ya son las Ocho suma una nueva intervención semanal a su agenda tras convertirse en colaboradora de los debates de Supervivientes, programa en el que participó hace dos años y en el que se quedó en una nada despreciable tercera posición.

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores aterriza en este formato para alejarse de todos los problemas que tiene en su familia y a los que se enfrenta cada vez que acude a participar en alguno de los dos programas anteriormente mencionados.

Sin embargo, la colaboración de Flores en Conexión Honduras no ha estado exenta de polémica tras protagonizar un "tierra, trágame" en toda regla por culpa de un micro abierto.

A la joven se le ha escuchado criticar al presentador del programa al considerar que no se le dejaba hablar lo suficiente y su opinión sobre los cortes que le daba Aramendi se ha escuchado perfectamente.

Visiblemente enfadada

Según la joven, cada vez que ella quería intervenir o no se le daba paso o no podía terminar sus explicaciones.

Es por este motivo que, en uno de los pasos del presentador para introducir un vídeo, Rocío Flores, visiblemente enfadada, se ha despachado a gusto contra el vasco y se le ha escuchado decir "pues nada, me callo y no hablo, que no me paguen por venir", espetó muy molesta.