Rocío Flores ha vuelto a la carga contra su madre.

Parece que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores no cesa en su intento de confrontar públicamente contra su madre pese a que, en reiteradas ocasiones, ha manifestado su intención de llegar a un entente con la hija de Rocío Jurado.

Al ser preguntada por cómo ha pasado las fiestas, la joven ha reconocido que no las ha pasado ni con su padre i con su exmujer, Olga Moreno si no que ha estado con la familia de su novio. "No por nada, sino que me ha tocado estar en otro sitio", aseguró para evitar cualquier tipo de especulación la muchacha.

Sin embargo, cuando se le pregunta por su madre, Rocío Flores no perdió oportunidad de volver a lanzarle una pulla a su madre afeándole, en público, su ausencia durante tantos años.

¿Qué mensaje le ha mandado en esta ocasión la colaborador de Ana Rosa a Rocío Carrasco?

Un dardo inesperado

Pese a que siempre ha dicho que no quiere hablar de sus problemas familiares y que no quiere iniciar una guerra con su madre, Rocío Flores, lejos de querer limar asperezas, ha recordado en pleno directo todas las veces que no ha estado su madre con ella en Navidades.

"Mis ausencias llevan mucho sin aparecer. 8 o 9 años ya... Y claro, ya me he acostumbrado", dijo la joven ante la cara de incredulidad de sus compañeros.