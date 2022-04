La entrevista que Olga Moreno ha concedido en exclusiva para la revista Semana con la que ha desvelado todos los secretos que escondía su sonadísima y polémica ruptura con Antonio David Flores ha hecho que el seno de la familia Flores haya sufrido un sismo equivalente al que provocó el documental de Rocío Carrasco.

Tras 7 meses en silencio, la ganadora de Supervivientes 2021 confirmó no saber nada de la relación de su ex marido con Marta Riesco y aseguró sentirse profundamente decepcionada con el ex guardia civil por el trato que le ha dado en estas semanas tan complicadas para Moreno. "No me lo merecía", dijo para la mencionada cabecera.

A la que tampoco le ha gustado nada la conversación que Olga ha tenido con la publicación ha sido a Rocío Flores, quien se ha despachado a gusto contra su 'OA' una vez leyó al completo la entrevista que se publicó hace unas horas.

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores aseguró en El Programa de Ana Rosa que no entiende esta nueva actitud que ha tomado Olga y dijo que está muy decepcionada con ella.

Sin embargo, lo que la joven no esperaba era que uno de sus principales apoyo durante estos dos duros años fueran a darle la espalda por su dura e injusta postura para con Olga Moreno.

La marea se hace charca

Desde que se emitiese el documental de Rocío Carrasco, los fans de la hija de Rocío Jurado se hicieron llamar la 'marea fucsia' mientras que los de Antonio David, Olga Moreno y Rocío Flores se definieron como la 'marea azul'.

Pues las declaraciones que ha dado Rocío Flores atacando a Olga no han gustado nada a este movimiento y ya no están tan de acuerdo con la familia Flores y les han criticado duramente en redes sociales.

"Qué falsa eres Rocío, se te acabó el chollo", "Con lo que Olga ha sido para ti...Debería darte vergüenza", "Olga no se merece este trato. Qué pena das, manipulada", son algunos de los mensajes que pueden leerse en redes.