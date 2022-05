Tras el vendaval generado por Marta Riesco tras asegurar que ha mantenido una conversación telefónica con Rocío Carrasco, a la hija de Rocío Jurado no le ha quedado otra más que volver a defenderse de las acusaciones que se le estaban colocando.

Como ha venido ocurriendo de aquí para atrás, la ex mujer de Antonio David Flores ha podido demostrar que la reportera de El programa de Ana Rosa miente y que nunca existió esa conversación entre ambas y Carrasco ha apuntado directamente al padre de sus hijos como el artífice de esta burda campaña de desprestigio contra ella.

Según Riesco, el motivo de esa llamada era para invitarla a participar en el homenaje que Rocío Carrasco ha organizado en honor a su madre en Sevilla. "No se me pasa por la mente meter a esta chica en un homenaje a mi madre… Nunca le he hecho una oferta de trabajo a Marta Riesco, ni directa ni indirectamente. Eres una mentirosa, muy mentirosa", dijo visiblemente enfadada durante su intervención en Sálvame.

Sin embargo, lo que nadie se esperaba era que la hija de 'La Más Grande' fuese a hablar de nuevo de su hija, a la que le lanzó un demoledor mensaje cargado de pena y tristeza a Rocío Flores por todo lo que está ocurriendo.

"Las cosas hubieran ido por otros derroteros"

Mientras Rocío Carrasco daba las explicaciones pertinentes para aclarar la verdad sobre lo que contaba la periodista, Jorge Javier aprovechó para decirle a Carrasco que su hija había sido partícipe de esta situación también. "Tu hija también ha entrado en esto, ha entrado en ese juego", le espetó.

En este momento, la colaboradora estrella del programa de las tardes de Telecinco envió un mensaje indirecto a su hija con el que se lamentaba por el devenir de los hechos. "¿Sabes lo más fastidiado? Que Rocío Flores, por desgracia, ya se ha encontrado a Olga Moreno, eso es lo fastidiado. A lo mejor si no se la hubiese encontrado y se hubiese encontrado a otro tipo de persona las cosas hubieran ido por otros derroteros", zanjó.