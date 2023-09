Uno de los cantantes de moda, el reggaetonero Rauw Alejandro, ha suspendido el concierto que debía celebrarse el próximo sábado, 16 de septiembre, en el Golf Costa Adeje, en Tenerife. Esto formaba parte de su gira Saturno World Tour 2023.

La organización se ha encargado de comunicar de manera oficial la suspensión del evento debido a "imposibilidades técnicas producidas por empresas proveedoras ajenas a la organización y al artista".

Esto no es cosa del artista puertorriqueño. La expareja de Rosalía no ha tenido que ver en la suspensión del concierto, pues el cantante "ha manifestado su deseo y compromiso de presentarse ante todo su público en Tenerife pero no ha sido posible".

A su vez, añaden que "esta decisión ha sido extremadamente frustrante para todos nosotros, ya que sabemos cuánto esperaban este evento". Un palo para los seguidores de Rauw Alejandro, que se encuentra en plena gira por nuestro país.

Finalmente, el comunicado cierra con la certeza de que el coste de las entradas será reembolsada en su totalidad a través de los canales de venta correspondiente a partir del lunes, 18 de septiembre.