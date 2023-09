El cantante Rauw Alejandro no actuará en Tenerife. Su concierto, previsto para este sábado 16 de septiembre en el Golf Costa Adeje del sur de la Isla no se producirá por "imposibilidades técnicas producidas por empresas proveedoras ajenas a la organización y al artista". El concierto, que formaba parte del 'Saturno World Tour 2023', no se realizará y los lamentos de los seguidores del cantante no se han hecho esperar.

"Estoy llorando de verdad, he esperado casi un año para esto", tuiteó la usuaria @KiaraMzz en la red social X, antes conocida como Twitter. "¿Y la gente que se ha desplazado entre islas? Vuelos barcos... ¿también le devuelven el dinero?", comparte en la misma red social la usuaria @Winsitf. Estoy llorando de verdad... Por la cancelación del concierto de Rauw.... He esperado casi 1 año para esto, desde Enero que compré la entrada, mi ticket VIP, para disfrutarlo todo... Tengo el corazón y el alma partidos... 💔 #RauwAlejandro #tenerife #sfxevents #saturnoworldtour — Kiara (@KiaraMzz) 14 de septiembre de 2023 ¿Cómo me devuelven la entrada? Los organizadores del evento ya han avisado que realizarán la devolución del dinero pagado para asistir al concierto. Según explica el comunicado que ha compartido el organizador del evento los compradores no tendrán que hacer nada para recibir el dinero que pagaron para ver al cantante puertorriqueño en Adeje. Se suspende el concierto de Rauw Alejandro en Tenerife ¿Qué pasa si tengo un hotel y un billete de avión o barco? FACUA señala que pueden pedir que se les indemnice por todos los daños que, con independencia de su naturaleza, la cancelación del evento les hubiera podido provocar. Entre ellos, los afectados pueden exigir, además de que se les abone el dinero que pagaron por las entradas, los bonos por consumiciones que no van a poder realizar, los hoteles contratados y traslados para asistir a este festival. Así, el artículo 1101 del Código Civil indica que "quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas". La asociación espera que la organizadora realice la devolución con la mayor celeridad posible y sin ninguna demora, e insta a los usuarios afectados a acudir a FACUA si terminan encontrándose con problemas para obtener el reembolso una vez la devolución de las cantidades haya comenzado.