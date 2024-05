Ábalos asegura que no ofreció a Baleares el contrato de las mascarillas: "No tengo nada que ver"

El exministro José Luis Ábalos ha asegurado este viernes que no tiene "nada que ver" con la compra de mascarillas por parte del Govern balear durante "ninguna de las fases" de la pandemia de covid-19.

"Es más, de todo este tema de Baleares me he enterado ahora", ha recalcado Ábalos en su comparecencia ante la comisión que investiga en el Parlament balear las mascarillas adquiridas en mayo de 2020 por el Govern que presidía entonces la socialista Francina Armengol a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo.

Ha recalcado que la única relación que tuvo en ese período con Baleares estuvo relacionada con las restricciones de movilidad específicas del archipiélago.

Ábalaos, que ha advertido que sobre él no pesa ninguna acusación, ha recalcado que comparece ante la comisión por obligación al haber sido citado por el Parlament, una comparecencia que ha dicho no comprender al tratarse de la compra de mascarillas a una empresa por parte del ejecutivo autonómico.

"Me cuesta decirles qué tengo que ver con la contratación de mascarillas de otra administración distinta al Ministerio", ha afirmado y, por eso, ha añadido: "No traigo nada realmente, porque es que no tengo nada sobre el tema".