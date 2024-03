Un audio de la 'trama Koldo' sobre el dinero en efectivo: "No ha sido alcohol, han sido putas"

Los agentes de la Guardia Civil que investigan el 'caso Koldo' han descubierto dos mensajes de audio en los que un investigado asegura que una parte del dinero que escondía lo había destinado a servicios de prostitución: "No, no ha sido alcohol, han sido putas, sobre todo, que no…yo pagué, o sea yo lo que tenía, que tenía tres mil y pico, pagué los dos mil y pico de R o dos mil, más Piedad, o sea no, a mí no, vamos no me quedaba hace tiempo ya lo dije”, especifica la transcripción de los mensajes, según especifica un auto de 6 de marzo del juez Ismael Moreno.

En el audio César Moreno García explica al resto de integrantes del chat denominado "4 Mosqueteros" a qué había destinado el dinero que se le había asignado: "De hecho he sacado esta mañana de la cuenta, quedan mil cuatrocientos, he sacado mil ciento y pico que se le debían a, no mil cien, sí, mil ciento y pico que se le debían a Piedad porque…, me ha dicho que estaba a hasta los cojones de no cobrar, no sé qué, entonces lo que sacado de la cuenta corriente, que yo no tenía cash, tío”, prosigue este empresario, que explica al comisionista Víctor de Aldama en qué se había gastado los fondos.

"K 10.000 euros"

Además, los agentes también han localizado "en el teléfono móvil de César Moreno una anotación", de abril de 2022, "con el título de gastos fijos por importe total de 99.100 euros en diferentes cantidades, entre ellas: K 10.000 y R 2.000", prosigue el auto del juez, que se basa en la investigación de la Guardia Civil, que concluye que "K" se trata del asesor del Ministerio de Transportes Koldo García Izaguirre y "R" el guardia civil Rubén Villalba Carnerero".

"Estas referencias a una actuación de 'R' han cobrado relevancia", dice el instructor en su resolución, en la que sostiene que su participación "podría tener relación con el pago de dinero en efectivo a Koldo", y que por esta gestión el agente "recibiría dinero", destaca el magistrado, que recuerda que la vinculación del guardia civil con el comisionista De Aldama está "acreditada", pues el empresario llegó a felicitar a Rubén Villaba Carnerero "por el nacimiento de uno de sus hijos".