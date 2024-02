Las afirmaciones de Pedro Sánchez garantizando que "todos los independentistas catalanes serán amnistiados", y negando que el movimiento tenga atisbo de terrorismo, han sido bien recibidas esta tarde en la sede de Junts per Catalunya. "Valoramos positivamente estas declaraciones", ha afirmado el secretario general de la formación, Jordi Turull, en una breve atención a los medios desde Matadepera, que ha servido para que el posconvegente tendiera la mano a al PSOE y empezara a alejar la incertidumbre que dejó la votación fallida del martes. "Tenemos que ser capaces de encontrar la manera", ha aseverado Turull.

Dos días después del revés parlamentario, Sánchez se ha ahorrado reproches contra Junts y, a pesar de defender el redactado actual de la ley, no ha cerrado la puerta a explorar algún cambio. Y Turull le ha cogido el guante. "Si hay la actitud y el objetivo es compartido, que todos los independentistas tienen que ser amnistiados y que no hay terrorismo, tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo, por nosotros no quedará", ha defendido el dirigente de Junts, que ha emplazado a los socialistas a aprovechar el nuevo plazo de negociación de enmiendas para conversar de forma "serena, discreta y tranquila".

Sin embargo, y a pesar de las buenas palabras, el posconvergente han insistido en "blindar" una posible acusación o condena de terrorismo en la ley de amnistía. "Ahora que estamos de acuerdo, lo que tenemos que hacer es blindarlo en la ley y no dejarlo en manos de arbitrariedad de los jueces que quieren marcar la agenda política", ha remachado.

La principal discrepancia entre ambos partidos se encuentra en la exclusión del delito de terrorismo que hace la norma. A pesar de que socialistas y posconvergentes negociaron el redactado conjuntamente, las dudas en Junts empezaron con el movimiento posterior del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de investigar por este delito al expresident Carles Puigdemont -así como a la secretaria general de ERC, Marta Rovira- por su presunta participación en las protestas del llamado Tsunami Democràtic. Y se agravaron, el pasado lunes, con la prórroga de la investigación de una pieza del caso Voloh, más conocida como la trama rusa del 'procés'.

Nuevo periodo de negociación

Tras el voto contrario de Junts, el texto volverá a la comisión de justicia del Congreso, donde se podrán introducir modificaciones. De momento, el PSOE solo se abre a "retoques técnicos" y considera inconstitucionales las enmiendas de Junts, que piden que la ley incluya a todo el mundo -englobando el terrorismo y la alta traición- y que sea de aplicación inmediata. Los posconvergentes temen que los jueces aprovechen la exclusión de esta tipificación delictiva para intentar sortear la amnistía e investigar a centenares de independentistas -no solo a Puigdemont-.

"Preferimos el riesgo de que se pueda considerar que la ley no es constitucional, a dejar a gente abandonada a sabiendas", ha defendido este jueves por la mañana la presidenta de los posconvergentes, Laura Borràs. Una posición maximalista de Borràs, que Turull ha rebajado. A partir de ahora, se abre un periodo de entre 15 días y un mes para tratar de llegar a un acuerdo. Si no lo hay y el texto vuelve a rechazarse en el pleno, ya no habría ninguna nueva oportunidad y la ley decaería.