Lejos han quedado los plenos del Congreso en los que Gabriel Rufián y Miriam Nogueras arremetían, con todo lo posible, contra Pedro Sánchez. Con la ley de amnistía ya en trámites y con visos a que la Cámara Baja la apruebe en enero, el portavoz de ERC y la de Junts han dado un respiro al presidente del Gobierno este miércoles en su comparecencia sobre la presidencia española de la UE, que acaba el próximo 31 de diciembre. La única crítica que le han lanzado a Sánchez a la cara, y sin mucha dureza, ha sido la incapacidad del Gobierno para lograr que el catalán, el gallego y el euskera sea oficial en la Unión Europea.

Rufián, el primero de los dos en subir a la tribuna del Congreso, ha dedicado la mayor parte de su intervención a confrontar con el PP y Vox. Para Sánchez solo ha tenido un par de minutos. Ha aplaudido el espacio que ocupa el líder del PSOE en Europa y ha destacado la regulación de la inteligencia artificial que se ha aprobado durante la presidencia española. Solo después le ha señalado sus "grandes fracasos": que no se haya conseguido frenar la influencia de Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría; que no se haya conseguido una declaración de alto el fuego en Gaza; y, "sobre todo", que no se puedan hablar las lenguas cooficiales en Europa.

La referencia de Rufián a este asunto se ha quedado en una mera frase. Sin embargo, Nogueras ha ampliado más ese reproche. Ha criticado a Sánchez por no haber "aprovechado mucho mejor la oportunidad brindada desplegando todo el esfuerzo" del Gobierno para lograr que el catalán sea considerado lengua "oficial" en la Unión Europea. En este sentido, ha señalado que se debería haber puesto el mismo empeño que en lograr que la aún vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, sea elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Nogueras ha mencionado otro tema, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque ha comenzado dirigiéndose a Sánchez todas sus críticas han ido para el PP por "politizar" la justicia y "bloquear" este órgano. Además, ha denunciado que la justicia amenaza y acose al independentismo. La portavoz de Junts ha propuesto que una vez caducado el mandato de los consejeros del CGPJ estos sean cesados de manera inmediata.