El PP vuelve a intentarlo. Esteban González Pons, eurodiputado y vicesecretario de Institucional del PP, ha mandado una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que le dé una fecha y Alberto Núñez Feijóo pueda visitar a las tropas españolas desplegadas en Letonia. Pons recuerda en su misiva que "hace semanas" la jefa de gabinete del líder del PP, Marta Varela, ya se lo solicitó también por escrito y "no ha recibido ninguna respuesta ni información por esta dilación en la contestación".

"Evidentemente, el líder de mi formación sigue interesado en presentar sus respetos a los militares españoles que participan de la defensa de la libertad, la seguridad y la democracia en Europa", escribe Pons. En la cumbre de la OTAN de Varsovia (Polonia), en 2016, los jefes de Estado y de Gobierno de las naciones aliadas decidieron establecer una fuerza en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, para reforzar la seguridad en esos países limítrofes con Rusia. Tras la invasión de Vladimir Putin de Ucrania, España decidió reforzar el contingente desplegado en Letonia, que actualmente cuenta con más de 600 militares.

"Año electoral"

El 21 de febrero, el PP hizo saber que Defensa había vetado la propuesta de Feijóo de ir a Letonia. Aquel día, Robles declaró a los medios de comunicación que las visitas "hay que planificarlas adecuadamente" para que "no distorsionen" las operaciones que se realizan y subrayó que los militares en Letonia están participando "en una misión de paz muy arriesgada y muy complicada". Fuentes de la dirección del PP aseguraron que Robles al principio no les dio razones de seguridad y que una persona de su gabinete les dijo que no podían permitir ese desplazamiento de Feijóo porque es "año electoral".

No hay ningún antecedente de un jefe de la oposición que haya viajado a visitar tropas en el extranjero, una circunstancia a la que el equipo del actual presidente del PP quita importancia. Según fuentes de la dirección conservadora, el viaje ya obtuvo en febrero la luz verde de "mandos de la OTAN" y "del Gobierno letón".

Los populares aseguran que Feijóo se adecuará a las fechas que el Gobierno de Pedro Sánchez le indique. "Las Fuerzas Armadas no son del Gobierno sino de todos los españoles, por lo que no me parece razonable impedir que el líder de la oposición vaya simplemente a reconocer y agradecer el trabajo de las tropas de nuestro país, ya que lo partidista sería prohibirlo", aseguran los conservadores en una nota de prensa que han distribuido sobre este tema.