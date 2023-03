'Fact-check' al discurso de Tamames en la moción de censura de Vox

Desde un escaño prestado por el grupo parlamentario que firmaba la moción de censura, la extrema derecha de Vox, Ramón Tamames pronunció su discurso en la sexta moción de censura de la democracia. Con continuos retoques al borrador que se había filtrado unos días antes y párrafos completos de aquel documento abreviados en los "etcétera, etcétera" que ha pronunciado repetidas veces, el candidato a presidir el Gobierno ha dejado también datos incorrectos, argumentos engañosos o fuera de contexto en su discurso que requieren explicación. Estos son algunos de ellos:

“En su Gobierno se publicaron 132 decretos leyes, aprobados en los últimos cuatro años”: IMPRECISO

Es cierto que el gobierno de coalición ha superado el récord de uso del decreto ley de anteriores ejecutivos, pero los 132 decretos que cita Tamames son el resultado de sumar también los aprobados entre junio de 2018 y diciembre de 2019; esto es, el primer gobierno de Sánchez en la anterior legislatura y no con el actual gobierno. En lo que llevamos de legislatura se han aprobado 93, mientras que los 43 restantes se aprobaron con el anterior gobierno en solitario del PSOE. En total y hasta el 21 de febrero de 2023, son 136.

El caso de las 65.000 familias pioneras en la energía fotovoltaica y la “inseguridad jurídica”: FALTA CONTEXTO

Tamames habló de “inseguridad jurídica” como uno de los problemas del Gobierno y se refirió a las 62.000 familias que invirtieron en energía fotovoltaica en 2007 animadas por la campaña 'El sol puede ser tuyo' del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). Agrupadas en la asociación Anpier, denuncian la inseguridad jurídica que ha derivado de los recortes que con carácter retroactivo se aplicaron sobre sus ingresos en 2010 y 2013. Sin embargo, fueron los gobiernos de Zapatero y Rajoy los que aplicaron estos recortes, no el actual gobierno de coalición. Lo que estas familias piden al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos es que cumplan su promesa electoral de “reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el cambio regulatorio respecto de la retribución de las renovables”.

“El SMI ha superado lo que preconiza la propia Comisión Europea: llegar con el SMI al 60% de la ganancia media mensual de los trabajadores”: CORRECTO

El salario mínimo asciende hasta los 1.080 euros mensuales en 14 pagas (15.120 euros brutos al año) y supera el 60% del salario medio, tal como recomienda la interpretación que el Comité Europeo de Derechos Sociales hace de la Carta Social Europea. El salario medio en España, según el INE, fue de 2.086,8 euros brutos al mes en el año 2021, último dato disponible; esto es, 25.041 euros brutos al año. Ello supone que el 60% son 15.024,96 euros, superado en unos 100 euros anuales.

“No se hace caso desde el Gobierno de la recomendación de la AIREF de retirar 60 mil millones de euros considerados como gasto innecesario”: INCORRECTO

Tamames hace una interpretación errónea de las recomendaciones de mejora de calidad del gasto del ‘Observatorio de hallazgos y propuestas de las evaluaciones de la AIReF’. Tal y como presentó el organismo a primeros de marzo, se trata de propuestas y recomendaciones que todavía no han sido implementadas sobre cómo mejorar el gasto público en partidas presupuestarias por valor de 60.000 millones de euros, no que haya un gasto innecesario de 60.000 millones de euros. Según destaca la AIReF, el Gobierno ha rechazado propuestas que afectan a 3.240 millones de euros de gasto público y están “en proceso” otras que afectan a 55.890 millones de gasto público. De ahí salen los 60.000 millones a los que se ha referido Tamames. Además, las ya implementadas afectan a 21.870 millones de euros de gasto público.

"El agua que estamos regalando a nuestros hermanos portugueses, millones de hectómetros cúbicos por encima de los tratados internacionales que tenemos por los ríos fronterizos": INCORRECTO

Los traspasos de agua a Portugal tienen que ver con el Convenio de Albufeira, firmado en 1998 y que que establece el marco de colaboración entre España y Portugal para la gestión de las aguas de la demarcación hidrográfica internacional del Duero y fija los compromisos de aportación anual. Es, por tanto, obligatorio cumplir el régimen de caudales fijados en el convenio, en especial este año hidrológico en el que la situación de sequía en la parte portuguesa del Duero “es severa”.

“La industria es el 15% del PIB en 2021 cuando en 1970 estábamos en el 30%”: IMPRECISO

Los datos que ha facilitado Tamames sobre el peso de la Industria en el PIB español son correctos. Sin embargo, aunque se trata de una caída paulatina del sector en las últimas décadas -en el año 2000 era del 18,7%-, desde la llegada del actual gobierno, en 2020, ha experimentado una ligera subida. El sector representó el 15,31% del PIB nacional en 2021, frente al 14,7% de 2020. En 2019 fue del 14,5%.

“Los balances de criminalidad no son los mejores. El año pasado tuvimos un aumento del 27,9% en la criminalidad, superando el medio millón de casos”: INCORRECTO

La criminalidad convencional está en niveles previos a la pandemia (1,94 millones de infracciones penales en 2021 frente a 1,98 en 2019), aunque es todavía más alta que en 2021 (1,65 millones), año en que se mantenían restricciones a la movilidad en horario nocturno. Según se recoge en el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, la que sí ha crecido considerablemente es la cibercriminalidad, que es la que hace crecer el total de infracciones penales (375.000 en 2021 frente a las 305.000 de 2021 y las 218.000 de 2020).

Sin embargo, el incremento entre 2022 y 2021 no es del 27,9%, sino del 18%. El dato al que puede referirse Tamames es a las infracciones penales del primer trimestre de 2022, que efectivamente superaban el medio millón de casos (550.150) y suponían un aumento del 27,9% con respecto al primer trimestre de 2021.

“Tener 1,19 hijos por mujer es el suicidio demográfico. No llegamos al turno de reemplazo de 2,1 hijos por mujer”: FALTA CONTEXTO

Algunos expertos en demografía advierten de que hay que tener cuidado con los discursos que cargan sobre las actitudes reproductivas de las mujeres la responsabilidad de la sostenibilidad de una población. El libro ‘Demografía y posverdad’ (Icaria, 2018), coordinado por el investigador del Centre d’Estudis Demogràfics Andreu Domingo, desmonta algunos de los argumentos sobre el “suicidio demográfico” o la llamada “tasa de reemplazo”. Esta última señala que un indicador de fecundidad de 2,1 hijos por mujer es el umbral mínimo necesario para la reproducción de las generaciones. En el prólogo, Domingo indica: “Incluso en ausencia de migraciones, los demógrafos sabemos que esa afirmación no es cierta, ya que la esperanza de vida tiene un papel en la reproducción de las generaciones y en el mantenimiento del volumen de una población, de modo que con una esperanza de vida creciente, aunque el índice sintético de fecundidad se sitúe por debajo de ese umbral del 2,1, la población no tiene por qué decrecer forzosamente, ni mucho menos extinguirse”. En este reportaje, Michele Catanzaro repasa algunos de esos argumentos demográficos que no se ajustan a la realidad con los autores del libro.