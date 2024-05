La Laguna aprueba una subida del 10,7% del agua, 2,53 euros más de media

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna (PSOE y CC) y el PP aprobaron este jueves en un pleno una subida de la tarifa del agua del 10,7%, lo que supondrá 2,53 euros más de media en las facturas de los laguneros. Esas cifras fueron aportadas por el concejal de Aguas, Ángel Chinea (PSOE), y recogidas en un documento remitido por el pacto local.

Esgrimió el gobierno lagunero que las tarifas no se modificaban desde 2013 y que ha habido un incremento del IPC del 20,4%, así como que Teidagua había planteado un aumento en el abastecimiento del 18,7%, una reducción en el saneamiento del 20,7% y un crecimiento en la depuración del 15,52%. «Después del estudio de la documentación presentada, los servicios técnicos municipales modifican parte de los porcentajes propuestos en el expediente presentado por Teidagua», cuantifica el ya referido escrito. Quedaron esas cifras, respectivamente, en el 16,41%, -20,86% y 15,55%.

El porcentaje del incremento sobre el coste mensual total del recibo (actualmente de 19 euros) quedaría en un 10,7% (frente al 12,48% solicitado por Teidagua). En términos absolutos, la compañía había pedido 2,95 euros al mes de subida, mientras que el incremento final será de 2,53. Según las cifras del grupo de gobierno, se pasará de los 19 euros actuales de media en el recibo mensual a 21,53. También sostuvo el pacto que el 71% de los abonados están por debajo.

Ángel Chinea se detuvo en la comparativa con otras grandes ciudades del Archipiélago. En concreto, indicó que Telde está en 26,42 euros; Las Palmas de Gran Canaria, en 23,53, y Santa Cruz de Tenerife, en 21,58.

El gobierno local aseguró que «todos los años» se realiza una auditoría externa por auditor oficial, que cada tres meses se envían datos económicos al Ayuntamiento de La Laguna, que se ha realizado una «auditoría muy exhaustiva» por parte de la Universidad de La Laguna para el período 2003-2016 y que «con el estudio tarifario hay que aportar una auditoría externa, tanto al Ayuntamiento de La Laguna (año 2022) como a la comisión de precios del Gobierno de Canarias (año 2023)».

Todos esos planteamientos trataban de contrarrestar los de la oposición. Unidas, Drago y Vox mostraron reparos a la medida y acabaron votando en contra. El PP, en cambio, defendió el incremento. «Es una tarifa adecuada a la situación en la que nos encontramos», manifestó el portavoz del PP, Juan Antonio Molina.

Desde Unidas insistieron en preguntar si se había realizado control desde la Intervención a las cuentas de la empresa y afirmaron que el mandato pasado no se llegó a aplicar el anunciado mínimo vital hídrico. «El agua en La Laguna es turbia y poco transparente», lamentó el líder de Unidas, Rubens Ascanio. Por su parte, Alberto Rodríguez (Drago) expresó que, si su partido no votó en contra a la medida en comisión, fue porque no les llegó la convocatoria. Manuel Alejandro Rodríguez (Vox) apuntó que no acusan de que los datos aportados por la empresa Teidagua sean falsos, pero que sí solicitaban que estos debían ser cotejados.

El punto incorporó un rifirrafe como hacía tiempo que no se producía en el salón de plenos del Ayuntamiento de La Laguna. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), dio la palabra a Rubens Ascanio y unos segundos después, de repente y simultáneamente, empezó a hablar el edil socialista Badel Albelo. «Señor Ascanio, no le he dado la palabra; sea respetuoso», le diría Gutiérrez al portavoz de Unidas se Puede, tras lo que lo llamó al orden tres veces en un lapso de diez segundos y le ordenó que abandonara el salón de plenos. Sorpresa generalizada. Dos agentes de la Policía Local tomaron posiciones en la puerta de la sala. Pareció por un momento que aquello podía terminar en desalojo. El tira y afloja se prolongó durante varios minutos y, al final, Ascanio no se fue. El lance seguía a otro choque que tuvo lugar en un receso de la sesión plenaria anterior, el pasado 24 de abril, entre los mismos protagonistas, socios de gobierno que fueron en el anterior mandato.