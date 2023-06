Los organizadores del festival de reguetón previsto para el 1 y 2 de julio aseguran que se enteraron de la denegación del permiso para celebrar los conciertos en Montaña Pacho por la información publicada este sábado por el periódico EL DÍA. "Estamos muy sorprendidos. Llevamos meses trabajando con el Ayuntamiento de La Laguna y nos hemos enterado de que han rechazado los permisos por EL DÍA. Nadie nos ha notificado nada, ni por escrito, ni verbalmente", aseguraron fuentes de los promotores.

EL DÍA adelantó este sábado que el Ayuntamiento de La Laguna deniega el permiso para la celebración del Reggaeton Beach Festival Tenerife 2023 a solo 15 días para el inicio de los conciertos. La Junta de Gobierno Local, órgano presidido por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y compuesto por los tenientes de alcalde, cancela el certamen que iba a tener lugar en Montaña Pacho ante los informes desfavorables de distintas áreas, confirmaron fuentes oficiales del Consistorio lagunero.

"Nos hemos despertado de repente con esta noticia", aseguró el portavoz de la promotora a este diario, que añade que además de no haber recibido ningún aviso del Consistorio lagunero, "tampoco han contestado a las llamadas que hemos hecho este sábado para que nos aclaren qué ha ocurrido".

Esta fuente oficial relata que la promotora del Reggaeton Beach Festival Tenerife 2023 lleva "desde septiembre" trabajando con el Ayuntamiento para resolver toda la documentación. "Fue el mismo alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, el que ofreció La Laguna para albergar el festival. Todo iba perfecto, coordinándonos con los responsables municipales para resolver todos los requisitos", detalla el representante de la empresa, que reconoce que se desechó el primer emplazamiento elegido, en La Esperanza, donde estaba un zoo abierto en los años 80 en la frontero de La Laguna con El Rosario, "y fue el propio Ayuntamiento el que vio con buenos ojos que se cambiara por Montaña Pacho".

El portavoz no entiende que "de repente, sin que durante las conversaciones se nos pusiera ninguna pega, se hable ahora de problemas en el viario y de seguridad". "No entendemos nada, pues no nos habían comunicado ningún reparo, y esperamos que el Ayuntamiento nos lo aclare tan pronto como sea posible".

Los responsables laguneros consideran que no existen garantías suficientes de seguridad para que un festival de esta envergadura se desarrolle con normalidad, debido al volumen de personas previsto, más de 20.000, y las condiciones del recinto. A esto se le une, según aclararon fuentes oficiales del Gobierno lagunero, que las características del viario en Montaña Pacho desaconsejan la aglomeración de personas y vehículos, detallaron las mismas fuentes.

Es el segundo año consecutivo que un ayuntamiento tinerfeño suspende este mismo festival de reguetón, que se vende en internet como «el paraíso del perreo». En julio del año pasado, el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife, canceló el permiso al Reggaeton Beach Festival 2022 que esperaba congregar a 20.000 personas en el Amarilla Golf.

Una parte importante de las 20.000 entradas han sido ya vendidas para el 1 y 2 de julio por precios que van desde los 225 euros (abono VIP) a los 80 euros (abono de movilidad reducida), corroboró el portavoz de los organizadores del Reggaeton Beach Festival Tenerife 2023 . Entre los artistas invitados, de géneros como el reguetón, el rap o la música electrónica, destacan Arcángel, Manuel Turizo, Eladio Carrión, Mora y Justin Quiles.

Precisamente este último, J. Quiles, protagonizó una polémica el año pasado al ofrecer una actuación improvisada en un espacio protegido de El Médano, en el municipio de Granadilla de Abona, que provocó un colapso de tráfico al acudir cientos de personas. A Quiles se le abrió un expediente sancionador por dañar un espacio protegido y provocar un caos de tráfico.

J. Quiles, artista estadounidense de ascendencia puertorriqueña, estaba en el cartel del Reggaeton Beach Festival de San Miguel de Abona 2022. Ya se encontraba en la Isla cuando se confirmó que la cita se había cancelado. En un intento de contentar a sus seguidores, anunció un recital improvisado en la playa de La Tejita, en El Médano, sin saber que estaba prohibido al tratarse de un espacio protegido.

"Llevamos muchos años organizando festivales. Damos empleo a más de un millar de personas y en el caso de Tenerife, va a viajar mucha gente a la Isla para asistir a los conciertos y las actividades paralelas, lo que genera mucha economía para el turismo de la Isla", quiso aclarar el portavoz del Reggaeton Beach Festival. "¿Ahora qué va a ocurrir? Nos tienen que dar una explicación", remató.

La organización del festival de reguetón aún no ha comunicado a través de sus redes sociales ninguna información sobre la denegación del permiso. Espera poder aclarar la situación el lunes. "Se supone que debe tener un plazo, antes de la denegación del permiso, para presentar alegaciones y resolver las incidencias que se nos comuniquen. Pero parece que han adoptado una decisión sin atender ese plazo preceptivo. El asunto ya está en manos de los servicios jurídicos de la empresa", concluyó el portavoz de los promotores.