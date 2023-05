La Nueva Orleans en la que nació Andrew Young en 1932 era, como el resto de las ciudades del sur, un lugar totalmente segregado por raza. Los negros eran ciudadanos de segunda, no podían juntarse con los blancos en lugares públicos y los grupos racistas apalizaban o asesinaban a afroamericanos con frecuencia. Tenían muy limitado el derecho al voto. Tres décadas después, Young contribuyó, junto a Martin Luther King y otros, a cambiar radicalmente el futuro del país. Organizaron protestas clave que convencieron al presidente, Lindon B. Johnson, a sacar adelante leyes contra la segregación racial. Luther King fue asesinado. Young se convirtió en congresista por el estado de Georgia, luego en el primer embajador de color de Estados Unidos ante Naciones Unidas y, finalmente, alcalde de Atlanta. Ahora es amigo de Joe Biden. Este histórico activista de los derechos civiles, pastor y político atiende a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en Madrid, después de recibir, este lunes, de manos de Felipe VI, el Premio de la Paz y Libertad de la Asociación Internacional de Juristas.

Ha recibido un prestigioso premio de la asociación de juristas. ¿Es usted un hombre de leyes?

Empecé a estudiar para ir a la escuela de Medicina, pero terminé yendo a la de Teología. Así que oficialmente soy pastor de la iglesia protestante.

Aun no siendo jurista, contribuyó a la Ley de Derechos Civiles de 1964 y a la de Derechos Electorales de 1965, que acabaron con la segregación racial.

Empecé a hacer una campaña de registro de votantes. Empecé en mi iglesia en 1954. Una de las cosas que creíamos es que todos los ciudadanos deben tener derecho a votar. Cuando el presidente Carter fue gobernador de Georgia, cooperó mucho. Y creo que una de las cosas que le ayudaron a ser presidente fue que sustituyó a todos los directores de escuelas secundarias para que nadie pudiera terminar el instituto en Georgia sin estar registrado como votante.

¿Participó en la redacción de esas leyes?

Trabajamos con los abogados, que contestaban la ley en los tribunales. La forma en la que se cambia una ley en democracia es impugnándola. Si tenían éxito, [esas leyes] iban subiendo. Finalmente llegaron hasta el Tribunal Supremo.

¿Qué relación tenía usted con Martin Luther King?

Fui su asistente.

Hay quien dice que era su mano derecha. ¿Es correcto?

Sí. Él tenía una mente brillante y un corazón muy grande, además de mucho sentido del humor. Los que trabajaban a su alrededor tenían que adaptarse a su humor: si estaba contento, tú tenías que estarlo con él.

¿Quién cree que lo mató?

Intento no pensar en ello. Soy pastor, pero no creo que esa bala que lo asesinó matara a su legado. Su obra ha continuado espiritualmente a través de muchas otras. Él siempre decía: te vas a morir, y la única decisión que un hombre puede tomar es por qué está dispuesto a dar su vida. La muerte, tu muerte, no significa el fin de la actividad de tu espíritu. Era un firme creyente y no tenía miedo de pasar a la siguiente fase de su existencia.

En cuanto a su legado, hoy vemos que el movimiento de derechos civiles de afroamericanos se ha transformado en el Black Lives Matter (BLM). ¿Cuál es su opinión sobre el BLM?

La diferencia de Black Lives Matter es un teléfono móvil [señala a su teléfono]. Nosotros no teníamos teléfonos. No teníamos radios en 1955, 60, 63. Todos hemos visto la muerte de George Floyd en nuestro teléfono móvil.Vimos al policía con la rodilla en su cuello durante 9 minutos y 41 segundos. No tenían tiempo para planificar. Nosotros, antes de Birmingham en 1963 [una de las dos grandes manifestaciones por los derechos civiles] nos habíamos reunido con la comunidad empresarial, las iglesias y personas que no estaban de acuerdo con nosotros. Para conocernos, entendernos y explicarnos que sabemos que somos diferentes, pero que eso no significa que no podamos vivir juntos y trabajar juntos. Y para decirles que éramos un movimiento no violento que iba a retirar su apoyo a la economía. Así que, durante casi 90 días, la comunidad negra no compró nada más que alimentos y medicamentos en Birmingham. Explicamos a los empresarios por qué lo hacíamos y les dijimos que siempre que quisieran vendernos productos, primero tenían que estar dispuestos a darnos trabajo y a quitar los letreros que decían que solo se permitía la entrada a blancos. Por ejemplo, no creo que hubiera un solo reportero negro cubriendo aquello de Birmingham en ninguno de los principales periódicos nacionales. Ahora sí.

Usted ayudó a planear aquellas protestas y las de Washington del año siguiente.

Uno de ellos sí. En aquellas dos protestas fue cuando el mensaje de Martin Luther King llegó a la cima. Pero había muchas organizaciones que trabajaron juntas para planificarlos.

Aquellas fueron protestas esencialmente no violentas, como dice. Ahora, parte del BLM ha desembocado en disturbios y destrucción de negocios, etc. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Mi opinión al respecto es que está muy mal y que no solo no nos ayuda, sino que nos perjudica. Tenemos que aprender a vivir juntos como hermanos, o moriremos juntos como idiotas. Todos hicimos una promesa de no violencia. Ninguno de nosotros portó nunca un arma. Y sentíamos que el poder del espíritu era toda la protección que necesitábamos. Puedes morir con la protección del espíritu. Pero ese no es el final. Todos éramos cristianos devotos…

¿Esa es la diferencia?

No, no lo es. La diferencia está en la comunicación. Nosotros no la teníamos.

¿Y tenerlo hace que sea todo más rápido y más violento?

No. Lo que hace es que las cosas estén más disponibles. Por lo tanto, no se tiene la oportunidad de preparar a las personas, organizarse y llegar a un acuerdo. Ahora, el que empieza a gritar un eslogan, puede que sea pegadizo y hacerse popular, incluso aunque no sea bueno para el país o para los negros.

Más en general, ¿considera que los móviles, las redes sociales o la inteligencia artificial son un desafío para los movimientos de derechos civiles hoy en día? ¿Hace las cosas más difíciles o no?

Hace que las cosas sean más difíciles y las facilita a la vez. Comunicarse es más fácil pero, debido a que puedes extender tu opinión tan rápido, no tienes la oportunidad de tomarte el tiempo de pensar en lo que vas a decir antes de decirlo. Y eso significa que se pierde mucho tiempo. La no violencia es una forma de llegar a un acuerdo. Pero si ambos comienzan muy, muy separados... Cuando alguien dice “defund the police” [movimiento que pide reducir la financiación y recursos de la policía como reacción a sus abusos]... Hay que tener un estado de derecho y, para ello, alguien tiene que hacerlo cumplir y alguien tiene que discutir qué está bien y qué está mal y alguien tiene que tomar una decisión, un juez por ejemplo. Es un proceso que es esencial para tener una sociedad libre.

Algunos estadounidenses, republicanos pero también algunos demócratas, se quejan de la nueva forma o paradigma antirracista, que hace sentirse culpables incluso a los niños pequeños por ser blancos.

No lo creo. La teoría crítica de la raza la escribió uno de nuestros abogados en Birmingham [Derrick Bell] en 1963. Cuando nos dejó, se fue a enseñar a Harvard. Escribía sobre lo que habíamos hecho en Birmingham y sobre cómo se puede evitar lo que se vivía a través de la ley. Pero su trabajo iba dirigido a los jueces de los tribunales federales y a los profesores de Harvard. No iba destinado a los niños. Yo mismo no he podido leerlo completo. Sé lo que decía porque él me lo contaba.

Quiere decir que lo que está mal es que lo enseñen en los colegios…

Si tomas esa teoría crítica avanzada de la raza que se escribió para personas en las facultades de derecho del mundo y la aplicas para tratar de enseñársela a los niños, no vas a llegar a ningún lado. Y las personas inteligentes no intentan hacerlo.

Pero reconoce que hay un problema ahí y que algunas personas están preocupadas.

No, no creo que sea un problema. No intentaría contarles a mis hijos lo que hay en un libro de texto de Harvard. Les diría lo que creo que pueden entender. ¿Sabe? Las personas que se oponen a la enseñanza sobre la raza se sienten culpables porque se benefician de la raza y el racismo. Nuestro objetivo no es que una raza domine a otra. Nuestro objetivo es que vivamos juntos como hermanos y hermanas.

Política de Estados Unidos

¿A quién votará?

Estoy muy contento con Joe Biden. Lo conozco desde 1973. Entonces yo era congresista y él, senador. Biden es un amigo y un hermano y uno de los hombres más sabios que conozco. ¿Estamos de acuerdo en todo? La verdad es que no, pero en la mayoría de las cosas sí.

¿Cómo se explica que alrededor del 20% de los afroamericanos votaran por Trump?

Trump es un showman. Salía en televisión. Es casi como un comediante. Se burla de todo y de todos. Y creo que a mucha gente le gustaría vivir así. Pero no creo que sea posible vivir como Trump. Sí podrías vivir como vive Joe Biden. Por ejemplo, respeta a las mujeres. Trump no lo hace.

Kamala Harris es su vicepresidenta, la primera de color. Se esperaba quizá que tuviera más presencia, pero parece que está en la sombra.

Bueno, recuerde que cuando Barack Obama era presidente, Joe Biden era vicepresidente y también estaba en la sombra. Y la razón fue que decidieron que lo importante del vicepresidente es poder equilibrar los excesos de un presidente. Así que Joe Biden aceptó ser el vicepresidente de Barack Obama con la condición de que él fuera el último en quedarse en la sala cuando se tomara una decisión, para no tener que entrar en discusiones. Dos mentes son mejores que una. Así operaron. Kamala Harris es una mujer muy brillante. Y era fiscal de la ciudad de San Francisco. Fiscal de distrito en California. Senadora en California, nuestro estado más grande. Su experiencia en el gobierno es grande. Biden fue senador de uno de los estados más pequeños de la unión. No tenía el margen en su toma de decisiones que tiene Kamala Harris.

Derechos civiles en el mundo

¿Cuál cree que es el papel actual de la ley, los juristas y abogados en términos de los movimientos de derechos civiles en todo el mundo?

Para todo. Hay muchas diferencias, pero en todas las facetas de la vida hace falta un mediador. Alguien que aporte comprensión donde hay diferencia. Y, en última instancia, esa es su función.

¿Hacia dónde se dirigen los movimientos por los derechos civiles dentro de los próximos, no sé, cinco o 15 años? ¿La inteligencia artificial va a destruir los derechos civiles?

No. La inteligencia artificial mejorará el movimiento por los derechos civiles. Pero será confuso. Piensa en lo que la imprenta le hizo a Europa en el siglo XVI. Ayudó a largo plazo. Pero será duro.

¿Qué hay de los derechos laborales? ¿Cree que están mejorando o empeorando?

Están cambiando, porque los negocios están cambiando. En Indiana, por ejemplo, solía ser una gran ciudad siderúrgica. Y luego, de repente, las acerías se mudaron a Japón primero y luego a Corea. En las acerías había literalmente cientos de hombres manejando las máquinas. En Japón, Corea o China hay cinco hombres manejando 500 máquinas. No hay trabajo para las personas que llevan esas máquinas, pero surgen otros. Y los trabajos que la gente consigue ahora, probablemente los consideran mejores que los trabajos de París.

Ha recibido su premio de manos de Felipe VI. ¿Había tratado antes con un rey?

Estoy un poco avergonzado porque no sé lo suficiente sobre la España moderna. Sé lo que me enseñaron sobre historia europea. En Estados Unidos estudiamos Reino Unido porque una vez fuimos colonizados por los británicos. Y luego sobre Francia porque participaron en nuestras guerras. Probablemente sea bueno que no sepamos mucho sobre España. Me siento mucho más cómodo en España que en Inglaterra. Pero los ingleses fueron los que acabaron con la trata de esclavos.

¿Le preocupa la guerra de Ucrania? ¿El posible uso de las armas nucleares?

No lo suficiente. Creo que la OTAN y Estados Unidos están ayudando a los ucranianos, pero no los están presionando para que derroten a los rusos. Los ayudan a defenderse de los rusos. Y espero que puedan hacerlo y expulsar a los rusos. Puede que sea demasiado ingenuo, pero parece que esta guerra es producto más de las ambiciones de Putin que las del pueblo ruso. No creo que el pueblo ruso quiera una guerra. Y creo que Ucrania no tiene que derrotar a Rusia. Solo tienen que demostrar que Putin no tiene razón.