El presidente Vladímir Putin aprovechó su discurso sobre el estado de la nación en la Duma de este lunes para reafirmar ante representantes de todos los estamentos del país que Rusia lleva el rumbo adecuado y que seguirá luchando hasta el final. "Rusia superará cualquier desafío porque todos somos un país, un pueblo grande y unido", añadió apelando al estoicismo y la perseverancia a la que tanto hacen referencia los rusos cuando recuerdan guerras en las que se defendieron de invasores como el Imperio Mongol, la Francia de Napoleón o la Alemania nazi.

En el mismo discurso, que coincide con el primer aniversario del reconocimiento de la independencia de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y a pocos días del del inicio de la denominada "operación militar especial" en Ucrania, insistió en algunos de los mantras del oficialismo ruso, además de anunciar la suspensión de la vigencia del tratado del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START), culpando a la OTAN de su decisión.

Estas son algunas de las claves de la intervención de Putin:

Papel mojado

Una de las grandes efemérides del siglo XXI en lo que respecta a la relación Moscú-Washington fue la firma del tratado New Start en 2010 y, tras las decisión del presidente ruso de suspender su participación en él, se convierte en papel mojado. Este fue el gran acuerdo entre ambas potencias nucleares que limitaba el arsenal nuclear. Putin justificó la medida en que para ser justos Rusia debería conocer el arsenal nuclear de la OTAN, no solo el de EEUU. Esto incluiría los de Francia y Reino Unido.

"Incluyendo tener en cuenta el hecho de que Estados Unidos está desarrollando nuevos tipos de armas nucleares", añadió el presidente.De su intervención se deduce que Moscú se vería legitimado a realizar nuevamente pruebas de armamento nuclear.

Hasta el final

Una vez más, Putin recordó el legado de la generación que luchó contra el invasor nazi, un recurso habitual en la retórica oficialista rusa. Señaló que Kiev usa a "terroristas, nazis y al mismo diablo", a la vez que apuntó que Ucrania tiene unidades nazis en su Ejército regular. El mismo presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha sido tildado de neonazi en repetidas ocasiones, a pesar de su ascendencia judía.

"Paso a paso, conseguiremos los objetivos que buscamos", dijo el presidente ruso, antes de señalar que "Rusia hizo lo que pudo para solucionar el problema en Ucrania de forma pacífica" y asegurar que llegará hasta el final. Momentos después insistió en que Ucrania es "territorio ruso histórico". El pasado 30 de septiembre, Putin proclamó la anexión a Rusia de las provincias de Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk, a pesar de que algunos de estos territorios solo los controla parcialmente y carece de reconocimiento internacional. A estas se suma Crimea, que Moscú reconoció como territorio ruso tras un referéndum de anexión en 2014 y que tampoco ha sido reconocido por la comunidad internacional.

Con un ojo en Occidente

Según aseguró el líder del Kremlin en su discurso, los países occidentales no ocultan su objetivo de inflingir "una derrota estratégica" a Rusia y su intención de hacer que un conflicto local pase a ser un enfrentamiento global. "Así lo entendemos todos y reaccionaremos de manera adecuada. En este caso estamos hablando de la existencia de nuestro país. Pero ellos [países occidentales] no pueden no entender que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla", apuntó, apelando al miedo a la desintegración presente en la psique rusa.

También les culpó del conflicto en sí, aseverando que "ellos (países occidentales) empezaron la guerra y nosotros usamos la fuerza para pararla". Todo para, en su opinión, no conseguir "nada" a pesar de luchar contra Rusia "bélicamente, económicamente y propagandísticamente".

Anti-LGTBI

Finalmente, el presidente ruso aludió en el discurso uno de sus 'cocos' personales apuntando a la comunidad LGTBI. Echó mano de la Biblia y otros libros sagrados para asegurar que la familia solo la componen "un hombre y una mujer". La Iglesia Orotdoxa es uno de los pilares del putinismo y la estrecha relación entre ambos explica el giro conservador que ha dado el país en los últimos 20 años. Recientemente, la Duma endureció la ley contra la "propaganda LGTBI" en el país, prohibiendo que se hable de homosexualidad y transexualidad en libros y películas, entre otros bienes culturales.