No hubo marcha atrás. Gustavo Pérez (CC) sigue siendo alcalde de Güímar, puesto en el que se mantendrá todo el mandato con el apoyo del PSOE y de Unidas Sí Podemos. Son once votos (5+5+1, respectivamente) que conforman la mayoría del Ayuntamiento de Güímar a partir de ahora, al aumentar la composición del Pleno a 21 concejales (cuatro más).

Lo bautizaron anteayer como el pacto del tagoror, debido a que Gustavo Pérez (CC), Airam Puerta (PSOE) y Nayra Caraballero (USP) firmaron el acuerdo de gobierno en El Empaquetado, un espacio de uso social y cultural que gestiona IUC en Arafo. El pacto establece que la primera Tenencia de Alcaldía será para el socialista Airam Puerta; la segunda la ocupará la edil de Sí se Puede integrada en USP, Nayra Caraballero, y la cuarta la ocupará Coalición Canaria.

En la oposición permanecerán el Partido Popular, liderado por Carmen Luisa Castro, al que la ciudadanía güimarera otorgó nueve concejales en las urnas. Como compañero de banquillo tendrá al edil de Nueva Canarias, Carlos Llarena.

Gustavo Pérez mantendrá la Alcaldía durante los cuatro años del mandato

Gustavo Pérez es el alcalde de Güímar desde el 1 de julio de 2021, en cumplimiento del pacto que CC y PSOE firmaron en 2019. Esta vez, presidirá la Corporación durante los cuatro años. «Güímar es un municipio de gente respetuosa, educada y trabajadora. En este pleno debe reinar esas cualidades, si no, no representas a nuestra gente», sostuvo el alcalde, quien explicó que «el acuerdo se basa en un objetivo prioritario: mejorar la vida a los guimareros y güimareras». Avanzó que el nuevo gobierno trabajará por la mejora de los accesos al municipio y al litoral, la proyección de proyectos e infraestructuras deportivas, culturales y de ocio y «el trabajo, trabajo y trabajo como prioridad, dejando a un lado las propuestas irrealizables».

El regidor hizo un llamamiento a «pensar y reflexionar acerca de que las elecciones pasaron y que toca unirse para trabajar en sacar adelante a este pueblo».

La ganadora de las elecciones, Carmen Luisa Castro (PP), aludió en su intervención que el Pleno ayer no respetó el resultado de las urnas: «El pueblo, guste o no, dijo que no quería lo que hubo como gobierno entre 2019 y 2023». Y fue más allá al reprochar el uso de «premisas» a la hora de negociar como «me cae mal, no me da confianza o mi familia a mi mujer no me dejan», un perfil que refleja «mediocridad política». Una clara alusión al alcalde y a Coalición Canaria en el municipio. Y remató: «Quizá tengan la oportunidad ahora de mejorar lo que hicieron tan mal en el mandato anterior».