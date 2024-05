La Escuela de Música de La Laguna apadrina su primera banda profesional, Klima Collective

La Escuela Municipal de Música Guillermo González de La Laguna continúa con su objetivo de sacar el talento de sus alumnos fuera de los muros del centro y lo hace ahora apoyando la creación de nuevos grupos musicales. Klima Collective es el nombre de la primera de estas formaciones, que surgió en una de las clases y ahora ultima los detalles del lanzamiento de su primer disco, 01.

Klima Collective se define como una formación que es «un crisol de estilos donde convergen la fusión, el rock alternativo y el world music», afirman ellos mismos a través de sus redes sociales. Sus miembros son Laura Swing (voz y percusión), Raquel Montesinos (piano y teclados), Francisco Ortega (flauta, cuerdas y percusión), Ram Narayan (sintetizadores, efectos y guitarra), Iván Perdomo (guitarra y slide), Zebenzuí González (guitarras), Rumén Rodríguez (bajo, batería y percusión), Adán J. Morales (bajo y silbo), Eduardo Peña (batería y percusión) y Carlos Montesinos (percusión y voz). A gentleman driver es el nombre del primer sencillo que podrá escucharse desde el jueves 2 de mayo en las diferentes plataformas digitales de música.

Este proyecto pedagógico de la Escuela de Música sale de la mente inquieta del profesor del centro Manolo Rodríguez, cuyo objetivo con esta iniciativa ha sido el de demostrar que las escuelas de música pueden ofrecer conocimientos y proyectos más allá de las fronteras del aula y, por supuesto, poner de relieve el talento y las ganas de triunfar de los músicos de la Isla. «Hacer sentir a un músico que es alumno durante demasiado tiempo, no funciona», asegura este profesional, que lleva dando clase casi tres décadas y explica que emplea mucho el hashtag #unaulaesunajaula y por eso siempre está buscando proyectos que vayan más allá de impartir una lección al uso. Precisamente tras el éxito de esta primera edición, Manolo Rodríguez se debate entre la duda de descansar durante un tiempo y continuar dando clases con normalidad, o emprender un nuevo proyecto con un nuevo grupo de alumnos.

En el caso de Klima Collective, este grupo surge de un proyecto pedagógico puesto en marcha por este profesor de guitarra moderna y combo. Explica que precisamente el combo es una asignatura a la que asisten alumnos que tocan diferentes instrumentos dentro del área moderna y, aunque lo convencional en estas clases es interpretar un repertorio con temas conocidos, Rodríguez quiso ir más allá y dar forma a su propia propuesta musical.

Los miembro de Klima Collective junto al profesor Manolo Rodríguez (abajo en el centro). / El Día

Así arrancó este proyecto en el año 2016, cuando descubrió que se estaban produciendo relaciones inspiradoras entre el alumnado de su clase y les propuso que comenzaran a componer sus propias canciones. El bloqueo absoluto del inicio fue dando paso poco a poco a un proceso creativo largo pero también gratificante para todos los miembros. La llegada de la pandemia obligó a modificar los planes iniciales de Manolo Rodríguez pero, lejos de poner en peligro este proyecto pedagógico, encontraron en el formato virtual su gran aliado.

«Seguimos dando clases on line y nos lanzamos a grabar tres temas a través de una página web que encontramos por casualidad», relata el profesor quien también promovió la grabación de tres vídeos que acompañan a estos temas que reciben el nombre de Delirios propios del confinamiento. «Aquello nos gustó tanto que propuse a los alumnos seguir trabajando en esa línea y valoramos hacer un gira o grabar un disco y al final nos decantamos por esta segunda opción», resume Manolo Rodríguez quien añade que el primer paso para afrontar esta nueva etapa más profesional fue ofrecer un concierto en el Teatro Leal de La Laguna. Fue en ese momento cuando apareció el nombre de Klima Collective.

A lo largo del proceso de composición y grabación, Manolo Rodríguez ha ocupado el cargo de productor musical. Durante este tiempo, el profesor ha animado a sus alumnos a «olvidarse de sus complejos» y a trabajar de la forma más profesional posible. Tanto es así que no dudaron en dar forma a su propio estudio de grabación en una sala de ensayo de Tegueste. En este sentido, Manolo Rodríguez reconoce que ya no sabe si considerar a los miembros del grupo sus alumnos o auténticos profesionales de la música ya que la primera edición de este proyecto pedagógico está llegando a su final para dar paso al inicio de la carrera profesional de Klima Collective, que actualmente está formado por alumnos de la Escuela Municipal de Música y por otros profesionales del sector de la Isla puesto que, recuerda el profesor, el centro no imparte clases de canto moderno, por ejemplo.