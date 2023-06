Carlos Brito, de Asamblea Herreña, tomó posesión como alcalde de Valverde tras el acuerdo alcanzado con la Agrupación Herreña Independiente (AHI), que le permite ostentar la mayoría absoluta.

La corporación municipal contará en la oposición con 3 ediles del PSOE y 2 concejales del PP.

Durante su investidura, Brito agradeció la confianza depositada por los vecinos de Valverde a su candidatura y se comprometió a desarrollar un Gobierno que dé respuesta a las necesidades de todos los ciudadanos de la capital hereda.

Por su parte, Juan Pedro Sánchez (AHI), explicó que su grupo participa en este acuerdo de Gobierno para otorgar estabilidad, obedeciendo el mandato popular, que mayoritariamente expreso su deseo de que Carlos Brito fuera, el primer edil de la capital herreña.

La Frontera

Mientras tanto, en La Frontera, Pablo Rodríguez (AHI-UF) accedió a la alcaldía tras obtener la mayoría absoluta de seis de los once concejales que componen esta corporación municipal el pasado 28 de mayo, en una coalición electoral entre AHI y Unión Frontera (UF). La Corporación contará en la oposición con dos ediles del PSOE, dos del PP y uno de Asamblea Herreña.

Rodríguez Cejas destacó en su discurso un agradecimiento a todas las personas que le acompañaron en la toma de posesión y quiso compartir con los asistentes «la emoción inmensa y el honor de poder servir y luchar por su pueblo; desde la humildad y el compromiso; desde la concordia y el respeto a las instituciones».

Pablo Rodríguez Cejas recibió el bastón de mando del que fuera alcalde socialista de este municipio, Víctor Francisco Pérez, un gesto no solo por la amistad que les une sino como un mensaje hacia la política que no debe entender «de colores sino de lealtad, de empatía y de espíritu de servicio». «Hoy vamos a escribir una nueva página en La Frontera y lo haremos con letra firme: hablando de valores, aunque suene raro, en estos tiempos, valores que no se deben perder en la política ni en la vida», aseguró.

Pablo Rodríguez Cejas, tras ceder la palabra a los distintos portavoces de los diferentes partidos políticos, felicitó a todos los concejales que ya constituyen la nueva Corporación, con un reconocimiento a los ediles salientes, al trabajo desarrollado por las personas que han hecho posible este día; y un agradecimiento a la generosidad tanto de su partido político, AHI como a Unión Frontera.

Por su parte, el socialista Miguel Ángel Acosta, tras dos legislaturas al frente del Ayuntamiento, no tomó posesión, tras su renuncia al acta de concejal a consecuencia de los resultados electorales. La portavocía de la oposición en el consistorio recaerá sobre, Mercedes Álvarez, segunda en la lista electoral.

Mientras tanto, Juan Miguel Padrón (PSOE), revalidó por tercera legislatura la mayoría absoluta en El Pinar, con cinco de los 9 concejales que conforman la corporación, que contará con 2 ediles del PP, 1 de Asamblea Herreña y otro de AHI.

El líder de AHI y consejero electo del Cabildo de El Hierro, Javier Armas, tomó posesión como concejal en esta corporación municipal, y también lo hará el próximo 26 de junio, como presidente del Cabildo de El Hierro, al ser el cabeza de lista, de la lista mas votada.