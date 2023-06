La número dos de Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) María Jesús Hernández Méndez renuncia «por motivos familiares» a tomar posesión como edil en el mandato que comienza el próximo día 17 y deja su puesto al número tres de la lista, que no resultó elegido el 28M, el actual edil de Salud, Deportes, Consumo, Sanidad y Playas, Alberto Cabo.

María Jesús Hernández ha confirmado que «tras reflexionarlo, y por motivos familiares, me veo en la situación de no continuar como concejala en el próximo mandato. No ha sido una decisión fácil, pero representar a nuestra ciudad es una tarea que requiere una dedicación plena que ahora no voy a poder tener como llevo haciendo en este tiempo».

Hernández señala que «en estos últimos cuatro años, formando parte del Gobierno portuense como concejala de ACP, he podido aportar mi granito de arena para mejorar nuestra ciudad con algunos logros de los que me siento especialmente orgullosa como los diferentes Planes de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE), los planes de empleo, la formación impartida, la buena nota del índice de transparencia o las mejoras en Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías».

La aún concejala de Relaciones Laborales, Empleo, Participación Ciudadana, Democracia Participativa, Transparencia, Gobierno Abierto, Innovación y Nuevas Tecnologías de Puerto de la Cruz señala que se marcha «tranquila», al saber que su relevo queda «en buenas manos, ya que mi lugar lo asumirá Alberto Cabo, un gran compañero y mejor persona».

La edil de ACP tiene palabras de agradecimiento para «todas las personas que confiaron en mí, el personal del Ayuntamiento, con quien he podido compartir estos años, y todas las personas que han formado parte de esta intensa pero gratificante etapa en mi vida. Especialmente quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de la ACP, que aunque no continúe como concejala seguiré vinculada y participando para seguir construyendo la ciudad que queremos desde un lado menos público pero con la misma ilusión». Pese a su anuncio de que no continuará en la próxima corporación, para la que resultó electa, matiza que seguirá «trabajando como el primer día hasta el último día de este mandato».

Negociación abierta

La negociación del pacto de gobierno local entre PSOE y ACP continuó ayer, y todo apunta a que las dos formaciones de izquierdas mantendrán el acuerdo que sellaron en el mandato 2019-2023, aunque con algunas modificaciones dado el cambio en la correlación de fuerzas de ambos partidos. El PSOE tiene dos ediles más (pasó de 8 a 10) y ACP perdió uno (bajó de 3 a 2).

La reedición del pacto PSOE-ACP supondrá también el cambio de más de la mitad del equipo de gobierno. En ACP no repetirá María Jesús Hernández, y Marco González (PSOE) sólo mantiene a tres de los ocho concejales que formaban su grupo de gobierno en el mandato que está a punto de terminar. No repiten los socialistas Carolina Rodríguez (Primera teniente de alcalde y edil de Relaciones Institucionales, Igualdad, Desarrollo Turístico y Progreso Económico), Jonás Santana (Tercer teniente de alcalde y edil de Derecho Social, Voluntariado y Políticas inclusivas), Julia Navas (Concesiones Administrativas y Gestión del Patrimonio) y Alberto Castilla (Fiestas, Patrimonio Histórico, Museo, Relaciones Públicas, Protocolo y Bienestar Animal). Sólo continúan Flora Perera, Roberto Medina y Noemí Fernández.

Los nuevos ediles del PSOE portuense serán Natalia Afonso Pestana, María de la Macarena García Carrillo, Jesús Reverón Quintero, Daniel González Martín, Enrique José Moll Rubio y Rebeca Toste Barreto.